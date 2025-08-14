Independence Day: विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा, सिक्का उछालकर हुआ बग्घी का फैसला
Independence Day: आजादी से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को पुरानी भारतीय सेना को खत्म करने का आदेश जारी किया गया. ब्रिटिश भारतीय सेना का यह आखिरी आदेश था. इसके बाद सैनिकों से कहा गया कि वे अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में से एक को चुनें. हालांकि, इसमें भी एक शर्त रखी गई थी.

Written By  Aditya Pujan|Edited By: Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 14, 2025, 09:34 PM IST
Independence Day: 15 अगस्त, 1947 से काफी पहले ये तय हो चुका था कि इस दिन भारत को आजादी मिलेगी. यह भी निश्चित हो चुका था कि भारत से अलग होकर पाकिस्तान राष्ट्र बनेगा. बंटवारा केवल आबादी और जमीन का ही नहीं होना था. इसके साथ-साथ चल-अचल संपत्ति, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, सेना, बैंकिंग व्यवस्था- ये सभी चीजें दोनों देशों के बीच बांटी जानी थी. इसके अलावा भी कई छोटी-बड़ी चीजें थीं. सैनिकों का बंटवारा सबसे मुश्किल कामों में से एक था. 

98 फीसदी मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान चुना

आजादी से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को पुरानी भारतीय सेना को खत्म करने का आदेश जारी किया गया. ब्रिटिश भारतीय सेना का यह आखिरी आदेश था. इसके बाद सैनिकों से कहा गया कि वे अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में से एक को चुनें. हालांकि, इसमें भी एक शर्त रखी गई थी. एचएम पटेल ने अपनी किताब 'राइट्स ऑफ पैसेज' में लिखा है कि सैनिकों पर धर्म के आधार पर एक बंदिश रखी गई थी. इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान का कोई मुस्लिम भारतीऔर भारत का कोई गैर-मुस्लिम पाकिस्तान की सेना में शामिल नहीं हो सकता. उस समय सेना के तीनों अंगों को मिलाकर कुल 4 लाख 12 हजार 700 सैनिक थे. इनमें से करीब दो-तिहाई यानी 2 लाख 75 हजार 700 ने भारत को चुना. बाकी एक तिहाई पाकिस्तान चले गए. ब्रिटेन के नेशनल आर्मी म्यूजियम की रिपोर्ट के मुताबिक 98 प्रतिशत मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान को चुना था और सिर्फ 554 मुस्लिम अधिकारियों ने ही भारत में रहने का फैसला किया था. विभाजन से भारतीय सेना में करीब 36 फीसदी मुसलमान थे, जो घटकर 2 फीसदी रह गए।

टॉस से हुआ बग्घी का बंटवारा

दोनों देशों में चल-अचल संपत्तियों के बंटवारे के दौरान सबसे ज्यादा खींचतान वायसराय की घोड़ागाड़ी या बग्घी के लिए हुई थी. डोममिनिक लैपियर और लैरी कॉलिन्स ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि वायसराय के पास हाथ से बनी सोने और चांदी की  12 बग्घियां थीं. इनमें से छह सोने और छह चांदी की थीं. बग्घियों को तोड़ना संभव नहीं था. ये तय हुआ कि एक देश को सोने और दूसरे को चांदी की बग्घियां दी जाएंगी, लेकिन ये बंटवारा कैसे हो, इस पर पेंच फंस गया. भारत और पाकिस्तान, दोनों के अधिकारी सोने की बग्घी लेने पर अड़ गए. कई दिनों तक मंथन होता रहा, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया. अंत में निश्चय हुआ कि सिक्का उछालकर फैसला किया जाए. दोनों देश इस पर सहमत हुए तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी लेफ्टिनेंट कमांडर पीटर होज ने अपनी जेब से चांदी का सिक्का हवा में उछाला. उनके साथ पाकिस्तानी कमांडर मेजर याकूब खां और भारतीय कमांडर मेजर गोविंद सिंह खड़े थे. सिक्का जमीन पर गिरा तो मेजर गोविंद सिंह चिल्लाए, सोने की बग्घियां भारत में रहेंगी.

हथिनी के लेकर भिड़े दोनों देश

बंटवारे के दौरान एक हथिनी को लेकर भी रोचक किस्सा है. अन्वेषा सेनगुप्ता ने अपने शोध पत्र 'ब्रेकिंग अप: डिवाइडिंग एसेट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन टाइम्स ऑफ पार्टीशन' में इसका जिक्र किया है. उन्होंने लिखा है कि बंगाल के वन विभाग के पास जॉयमनी नाम की एक हथिनी थी. बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया तो हथिनी के स्वामित्व को लेकर रस्‍साकसी शुरू हो गई. इसकी वजह ये थी कि उस वक्‍त हाथी की कीमत एक स्टेशन लग्जरी कार के बराबर हुआ करती थी. ये फैसला किया गया कि  पश्चिम बंगाल को वाहन मिलेगा और पूर्वी बंगाल को जॉयमनी दी जाएगी. जब ये बंटवारा हो रहा था, तब जॉयमनी पश्चिम बंगाल के मालदा में थी. उसे पूर्वी बंगाल भेजा जाना था, लेकिन सवाल उठा कि इसका खर्च कौन उठाएगा. मालदा के कलेक्टर ने कहा कि ये खर्च पूर्वी बंगाल सरकार को उठाना चाहिए. दूसरी ओर, पाकिस्‍तान ने कहा कि जॉयमनी का इस्तेमाल मालदा ने किया था, इसलिए खर्च पश्चिम बंगाल को उठाना चाहिए. इस मामले पर विवाद इतना गहरा गया कि अंततः कूटनीतिक हस्तक्षेप के बाद इसे सुलझाया जा सका.

Aditya Pujan

आदित्य पूजन ज़ी न्यूज में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण करते हैं. पत्रकारिता में करीब 20 वर्षों का अनुभव. दैनिक भास्कर, अमर उजाला, टाइम्स इंटरनेट और आजतक...और पढ़ें

;