Advertisement
trendingNow13182148
Hindi NewsदेशUCC पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं

UCC पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं'

सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई के दौरान देश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर चल रही बहस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि UCC दरअसल संविधान में निहित एक लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित करना है, न कि किसी धर्म विशेष को प्रभावित करना.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 17, 2026, 01:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CJI सूर्यकांत ने UCC पर तोड़ी चुप्पी, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं' (CJI Suryakant)
CJI सूर्यकांत ने UCC पर तोड़ी चुप्पी, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं' (CJI Suryakant)

भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट कर दिया है. उन्होंने साफ कहा कि यूसीसी किसी एक धर्म या समुदाय से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान में निहित एक लक्ष्य है. सीजेआई सूर्यकांत के अनुसार, संविधान निर्माताओं ने यूसीसी को एक ऐसे सिद्धांत के रूप में देखा था, जो देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित कर सके. इसका उद्देश्य किसी धर्म विशेष के रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि समानता और न्याय के मूल्यों को मजबूत करना है.

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यूसीसी को लेकर चल रही बहस में संवैधानिक दृष्टिकोण को समझना जरूरी है. यह केवल कानूनी सुधार का विषय नहीं, बल्कि देश में समान अधिकारों और सामाजिक संतुलन को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को मुस्लिम महिलाओं के विरासत के अधिकारों से जुड़े एक अहम मामले पर सुनवाई हुई. इस दौरान बहस के बीच एक दिलचस्प मोड़ तब आया, जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक टिप्पणी की. उनकी इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर संविधान की भावना को एक बार फिर स्पष्ट किया.

सतर्क और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहती है न्यायपालिक

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस मुद्दे को समझते समय संवैधानिक मूल्यों और संतुलन को ध्यान में रखना जरूरी है. सुनवाई के दौरान अदालत का रुख यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत कानूनों और समान नागरिक संहिता जैसे संवेदनशील विषयों पर न्यायपालिका बेहद सतर्क और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहती है. प्रशांत भूषण का कहना है कि आदर्श स्थिति में देश में ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जो सभी धर्मों के लोगों के विरासत से जुड़े अधिकारों को समान रूप से नियंत्रित करे. उनका मानना है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ताकि बराबरी का सिद्धांत मजबूत हो सके.

Add Zee News as a Preferred Source

मुसलमानों को किस बात का डर?

हालांकि, इस मुद्दे को लेकर मुसलमानों के बीच एक तरह की आशंका भी बनी हुई है. उन्हें डर है कि कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड ही उन पर लागू न कर दिया जाए. यही वजह है कि इस विषय पर सहमति बनाना अब भी एक चुनौती बना हुआ है.  

जस्टिस बागची की टिप्पणी पर प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया

अपनी बात रखते हुए जस्टिस बागची ने इस बात पर जोर दिया कि समाज में एक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और मानवतावादी सोच का विकास होना बेहद जरूरी है. उन्होंने याद दिलाया कि ऐसा दृष्टिकोण अपनाना हमारे मौलिक कर्तव्यों का भी हिस्सा है. जस्टिस बागची की इस टिप्पणी पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि दुर्भाग्य से देश इस दिशा में आगे बढ़ने के बजाय उल्टी दिशा में जाता दिखाई दे रहा है. इस छोटे से संवाद ने अदालत में एक बड़े और गंभीर सवाल को सामने रख दिया क्या हम सच में उस वैज्ञानिक और तर्कशील सोच की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी उम्मीद संविधान हमसे करता है?

यह भी पढ़ेंः 'गिरगिट की तरह रंग...', महिला आरक्षण को लेकर मायावती ने साधा कांग्रेस-SP पर निशाना

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Uniform Civil CodeSurya KantUCC

Trending news

कट-मनी का खेल क्या है? पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में क्यों घिर जाती हैं ममता बनर्जी
West Bengal Assembly Election 2026
कट-मनी का खेल क्या है? पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में क्यों घिर जाती हैं ममता बनर्जी
UCC पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई...
Uniform Civil Code
UCC पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई...
एक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा...डिनर से पहले दो छात्रों की हुई मौत
nagpur News
एक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा...डिनर से पहले दो छात्रों की हुई मौत
नमाज पढ़ाने से लेकर नॉन-वेज खाने तक... धर्मांतरण केस में पीड़ित ने सुनाई आपबीती
Nashik Conversion Case
नमाज पढ़ाने से लेकर नॉन-वेज खाने तक... धर्मांतरण केस में पीड़ित ने सुनाई आपबीती
बंगाल में चुनाव से पहले ‘मनी ट्रेल’ पर वार! कोलकाता में रेड, सिलीगुड़ी में कैश बरामद
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले ‘मनी ट्रेल’ पर वार! कोलकाता में रेड, सिलीगुड़ी में कैश बरामद
नासिक पहुंची नेशनल कमीशन फॉर वूमेन टीम, धर्मांतरण की करेगी जांच,पुलिस ने सौंपे दस्त
nashik news
नासिक पहुंची नेशनल कमीशन फॉर वूमेन टीम, धर्मांतरण की करेगी जांच,पुलिस ने सौंपे दस्त
नासिक धर्मांतरण केस में नया मोड़, निदा बोली- मैं प्रेग्नेंट हूं; कोर्ट से मांगी राहत
Nashik MNC Case
नासिक धर्मांतरण केस में नया मोड़, निदा बोली- मैं प्रेग्नेंट हूं; कोर्ट से मांगी राहत
पहले लखनऊ, अब दिल्ली में देर रात बैठक... बंगाल चुनाव के बीच UP में बड़े बदलाव की आहट
​​UP News
पहले लखनऊ, अब दिल्ली में देर रात बैठक... बंगाल चुनाव के बीच UP में बड़े बदलाव की आहट
हरिवंश की हैट्रिक पर मोदी ने सुनाई संघर्ष की कहानी, चन्द्रशेखर कनेक्शन भी याद दिलाया
PM Modi
हरिवंश की हैट्रिक पर मोदी ने सुनाई संघर्ष की कहानी, चन्द्रशेखर कनेक्शन भी याद दिलाया
'गिरगिट की तरह रंग...', महिला आरक्षण को लेकर मायावती ने साधा कांग्रेस-SP पर निशाना
mayawati
'गिरगिट की तरह रंग...', महिला आरक्षण को लेकर मायावती ने साधा कांग्रेस-SP पर निशाना