सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं! निर्मला सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, बताया कैसे आई डिफेंस क्षेत्र में मजबूती?

'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' निर्मला सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, बताया कैसे आई डिफेंस क्षेत्र में मजबूती?

Nirmala sitharaman on union budget 2026: निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और पिछले 10 साल के रक्षा निवेश का असर ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में साफ दिखता है. उन्होंने बताया कि सरकार को सुरक्षा, किसानों की भलाई और आम लोगों पर बोझ न पड़े, इन सभी जरूरतों के बीच संतुलन बनाकर फैसले लेने पड़ते हैं.

Last Updated: Feb 02, 2026, 07:30 AM IST
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' निर्मला सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, बताया कैसे आई डिफेंस क्षेत्र में मजबूती?

Nirmala sitharaman on union budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि बीते दस वर्षों में रक्षा क्षेत्र में जो लगातार निवेश किया गया है. उसी का नतीजा ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में दिखाई देता है. बजट 2026 पर आयोजित यूथ डायलॉग कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी उसकी सुरक्षा होती है. अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो विकास भी टिकाऊ नहीं रह सकता. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह है कि सैनिकों को हर जरूरी सुविधा मिले, एडवांस हथियार मिलें, टेक्नोलॉजी मजबूत हो, और सेना हर स्थिति के लिए तैयार रहे. उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा तैयारी पर किया गया खर्च किसी बोझ की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. बल्कि यह देश के भविष्य की सुरक्षा है. उन्होंने कहा कि बीते दशक में किए गए फैसलों का असर आज जमीन पर दिख रहा है.

सेना के पास नहीं होती थी गोलियां
वित्त मंत्री ने अपने रक्षा मंत्री के कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि पहले हालात कैसे थे. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब हमारे सैनिकों के पास बुलेटप्रूफ जैकेट तक नहीं होती थी. सैनिकों के हाथ में हथियार होते थे. लेकिन उनके पास कई बार जरूरी गोलियां तक नहीं होती थीं. उन्होंने कहा कि आज हालात बदले हैं. सरकार ने सेना के लिए जरूरी संसाधनों पर गंभीरता से काम किया है. आधुनिक हथियारों से लेकर सुरक्षा उपकरणों तक पर ध्यान दिया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में समय लगता है. इसके लिए लगातार निवेश जरूरी होता है. एक बार खर्च कर देने से काम पूरा नहीं हो जाता. इसके लिए लंबी योजना बनानी पड़ती है. और हर साल बजट में प्राथमिकता देनी होती है.

किसानों की भलाई भी उतनी ही जरूरी
निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि किसी भी वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग जरूरतों के बीच संतुलन बनाना होता है. उन्होंने कहा कि एक तरफ देश की सुरक्षा जरूरी है. वहीं दूसरी तरफ किसानों की भलाई भी उतनी ही अहम है. किसान अच्छी पैदावार करें, उनकी फसल खरीदी जाए, उन्हें सही दाम मिले, यह भी सरकार की जिम्मेदारी है. लेकिन अगर फसल का दाम ज्यादा होगा तो उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा. आम लोगों को चीजें महंगी लगेंगी. ऐसे में सरकार को सब्सिडी जैसे कदम उठाने पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि यही टकराती हुई मांगें होती हैं. इन्हें संभालना ही हर वित्त मंत्री की असली परीक्षा होती है.

वैक्सीन खरीदनी थी फिर भी नहीं लगाया टैक्स 
उन्होंने यह भी साफ किया कि हर जरूरत को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ाना ही समाधान नहीं होता है. उन्होंने कहा कि देश को पैसा चाहिए, लेकिन जनता पर बोझ डालना हमेशा सही रास्ता नहीं होता है. उन्होंने कोरोना महामारी के दौर को याद करते हुए कहा कि वह एक खास और सदी में एक बार आने वाली चुनौती थी. उस समय सरकार के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की जान बचाना थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ निर्देश दिए थे कि नागरिकों पर एक रुपये का भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया जाएगा. जबकि वैक्सीन खरीदनी थी. चाहे वह देश में बने या बाहर से मंगाई जाए. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति से यह नहीं कहा जा सकता था कि वह एक इंजेक्शन के लिए 500 रुपये दे.

मजबूरी में सरकार को लेना पड़ा था कर्ज
वित्त मंत्री ने बताया कि उस कठिन समय में सरकार को मजबूरी में बड़ा कर्ज लेना पड़ा था. ताकि जरूरी खर्च पूरे किए जा सकें, उन्होंने कहा कि उस समय बिना झिझक के कर्ज लेकर काम करना जरूरी था. लेकिन जैसे ही देश की अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने लगा, विकास के संकेत साफ नजर आने लगे, तब सरकार ने कर्ज कम करने पर ध्यान देना शुरू किया. उन्होंने कहा कि लक्ष्य यही है कि देश जल्दी से कर्ज के बोझ से बाहर निकले. ताकि आने वाली पीढ़ियों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े. उन्होंने यह भी कहा कि जिम्मेदार वित्त प्रबंधन ही मजबूत भारत की नींव बनता है.
