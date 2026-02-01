बजट में चुनावी राज्यों को नहीं मिला स्पेशल लॉलीपॉप, फिर भी सेट हो गया गोल? बीजेपी ने चला बड़ा दांव

Advertisement
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आम बजट पेश किया. माना जा रहा था कि इस साल देश के पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के लिहाज से कई अहम ऐलान किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. हालांकि, केंद्र की ओर से ऐसी घोषणाएं जरूर की गई हैं, जिससे इन राज्यों को सीधा फायदा होने की उम्मीद है. 

Feb 01, 2026, 10:10 PM IST
Union Budget 2026: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट को पेश किया. इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए. इस साल का ये बजट कई मायनों में खास है. यह बजट ऐसे समय पर पेश किया गया है, जब कुछ ही महीनों में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. हालांकि, आज के बजट में इन चुनावी राज्यों के लिए कुछ विशेष ऐलान नहीं किया गया. 

बावजूद इसके जनकार बताते हैं कि बजट में जिन बातों का उल्लेख है, उनके धरातल पर उतरने के बाद इन सभी राज्यों को सीधा फायदा होने की संभावना है. दरअसल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में 2026 में चुनाव होंगे. इनमें केवल असम और पुडुचेरी में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है. बाकी तीनों राज्यों बीजेपी लगातार सरकार बनाने की कोशिश करती आई है, हालांकि, उसको सफलता नहीं मिली. 

आज के बजट में मुख्य ऐलान 

आम बजट में कई क्षेत्रीय गलियारों, औद्योगिक समूहों और शहर-केंद्रिच विकास मॉडलों की रूपरेखा प्रसुत की गई है. माना जा रहा कि सरकार के इस कदम से परोक्ष रूप से मिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी जैसे राज्यों को इसमें लाभ होने की संभावना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है जो केंद्र को क्षेत्रीय आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देता है, साथ ही बजट को अखिल भारतीय ढांचे के अनुरूप रखता है और चुनाव चक्र के दौरान राज्य-विशिष्ट आवंटन से बचता है. 

इन राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर का होगा निर्माण 

अपना बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को रेयर अर्थ कॉरिडेार स्थापित करने में मदद करेगी. बताया जा रहा है कि इन चारों राज्यों को उनकी खनिज संपदा, विशेषकर तटीय और खनिज बेल्ट क्षेत्रों के लिए चुना गया है. वित्त मंत्री की ओर से कहा गया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्‍नेट्स के लिए एक योजना 2025 में शुरू की गई थी. ये कॉरिडोर आयात पर निर्भरता कम करने और वैश्विक व्यवधानों के बीच तेजी से रणनीतिक बन रहे क्षेत्रों में घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में मदद करेंगे.

कृषि से जुड़े फैसले 

उल्लेखनीय है कि आज के आम बजट में किसी भी चुनावी राज्य के लिए कोई खास अलग से ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि, जानकार मानते हैं कि कृषि से जुड़ी कुछ क्षेत्रीय पहलों का असर चुनाव वाले राज्यों पर भी पड़ सकता है. भारत को विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक बताते हुए वित्त मंत्री ने नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव रखा है. इसका उद्देश्य प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने और अनुत्पादक पेड़ों को उन्नत पौधों से बदलने जैसे उपायों के माध्यम से उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है.

चंदन की खेती करने वालों किसानों को क्या मिला? 

आज के आम बजट में भारतीय चंदन पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा भी की गई. इस पहल का उद्देश्य तमिलनाडु और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में चंदन की खेती और प्रसंस्करण में लगे किसानों और समुदायों को लाभ पहुंचाना है. 

