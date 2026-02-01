ISRO की आ गई मौज, मिल गया 13 हजार करोड़ का बजट, अब वैज्ञानिक स्पेस में मचाएंगे डबल धमाल

ISRO Union Budget 2026: 2026-27 के केंद्रीय बजट में स्पेस डिपार्टमेंट के लिए 3,705.63 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया है. इस फंडिंग का बड़ा हिस्सा स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होगा.
ISRO Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज रविवार 1 जनवरी 2026 को यूनियन बजट पेश किया गया. इस दौरान भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO की देखरेख करने वाले अंतरिक्ष विभाग (DoS) के लिए भी 13,705.63 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की गई. यह बजट पिछले साल के 12,448.60 करोड़ रुपये के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है.
बता दें कि इस बार बजट का बड़ा हिस्सा स्पेस टेक्नोलॉजी पर खर्च होगा, जिसमें रॉकेट, सेटेलाइट और मिशन के लिए सबसे आवश्यक चीजें हैं. इससे साफ पता चलता है कि भारत अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करने पर काफी ध्यान दे रहा है. भले ही बजट में बढ़ोत्तरी मामूली दिख रही है, लेकिन इसका डिविजन सिस्टम बदलती प्राथमिकताओं की ओर इशारा करता है. बजट का एक बड़ा हिस्सा स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रक्षेपण यान, सेटेलाइट और मिशन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, जो मुख्य क्षमताओं में लगातार इन्वेस्टमेंट का संकेत है.
केंद्रीय बजट 2026 में अंतरिक्ष विभाग के बजट में सेंट्रल सेक्टर स्कीम और प्रोजेक्ट में भी कुछ बदलाव हुए हैं. स्पेस एप्लिकेशंस के लिए बजट बढ़कर 10,397 करोड़ रुपये हो गया है, जो पहले 9,601 करोड़ रुपये था. स्पेस साइंस के लिए भी बजट 184 करोड़ रुपये से बढ़कर 569 करोड़ रुपये हो गया है, लेकिन INSAT सैटेलाइट सिस्टम के बजट में कमी आई है, जो 205 करोड़ रुपये से घटकर 130 करोड़ रुपये हो गया है. बजट में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के लिए बजट 1,030 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,403 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
अंतरिक्ष के बजट को लेकर बेंगलुरु स्थित 'इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स' (IIA) की डायरेक्टर डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने कहा,' हम इस घोषणा से बेहद खुश हैं और भारत में अगली पीढ़ी की विशाल दूरबीन सुविधाओं और खगोल विज्ञान प्रचार केंद्रों के निर्माण की दिशा में उठाए गए इस कदम का स्वागत करते हैं.' बता दें कि नेशनल लार्ज सोलर टेलिस्कोप (NLST) एक 2 मीटर क्लास ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन सिस्टम है. इसे लद्दाख के मेराक में पैंगोंग झील के पास लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा. एडवांस टूल्स से लैस NLST सोलर सिस्टम की वस्तुओं और एक्जोप्लेनेट्स के एटमॉसफेयर का हाई रिजॉल्यूशन स्टडी करता है.
