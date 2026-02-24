केरल का नाम बदलने जा रही सरकार! चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?

Kerala Election: देश के शहरों, नगरों और रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है. जिसकी अक्सर चर्चा होती रहती है. इसी बीच केरल से एक बड़ी खबर सामने आई है. केरल का नाम बदलकर केरलम किया जा सकता है. आज केंद्रीय कैबिनेट नाम बदलने की मंजूरी दे सकता है. इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है. केरल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सीएम ने भी केंद्र से नाम बदलने की मांग की थी.

प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा था लेटर

इसी साल जनवरी की शुरुआत में केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य का आधिकारिक नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि ‘केरलम’ नाम मलयालम भाषा और राज्य की सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है. इस लेटर में उन्होंने ये भी बताया था कि जून 2024 में केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था. जिसमें राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने की मांग की गई थी.

सीएम को भी लिखा था लेटर

इसके अलावा उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को भी पत्र लिखा था. जिसमें कहा था कि भाजपा हमेशा से इस महान राज्य को 'केरलम' के रूप में ही देखती आई है जो समृद्ध परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है. पार्टी की विचारधारा पारंपरिक, भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सम्मान पर आधारित है. इस पहल से एक विकसित और सुरक्षित केरलम का निर्माण संभव होगा, जहां सभी मलयाली (चाहे वे किसी भी धर्म से हों) अपनी आस्था और परंपराओं को लेकर सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकेंगे.

सीएम ने भी केंद्र से की थी अपील

साल 2024 में केरल विधानसभा में नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा था कि राज्य को ‘केरलम’ कहा जाता है. यहां मलयालम बोलने वाले लोगों के लिए एक एकीकृत राज्य की इच्छा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी है लेकिन हमारे राज्य का नाम संविधान के पहले शेड्यूल में केरल लिखा है. केंद्र सरकार से निवेदन करते हुए कहा कि आर्टिकल 3 के तहत इसे 'केरलम' में बदलने के लिए तुरंत कदम उठाए. साथ ही साथ संविधान के आठवें अनुसूची में बताई गई सभी भाषाओं में इसका नाम बदलकर 'केरलम' कर दे.