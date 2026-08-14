/केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स में भर्ती, सीने में दर्द की शिकायत के बाद ले जाया गया; जानिए कैसी है हालत

JP Nadda admitted to AIIMS: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को बेचैनी की शिकायत महसूस होने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सीने में दर्द की शिकायत के बीच नड्डा की एम्स में तमाम जांचें की गई हैं. एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है.
एम्स से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की कोरोनरी एंजियोग्राफी समेत कई अन्य टेस्ट हो चुके हैं. एम्स ने बताया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें निगरानी के लिए कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया है.
Union Minister JP Nadda was evaluated for uneasiness with tests, including a coronary angiography, on the evening of 13th August 2026. He is currently stable and admitted for observation in the Dept of Cardiology: AIIMS, Delhi pic.twitter.com/NDduMvlBqy
— ANI (@ANI) August 14, 2026
एम्स प्रशासन की तरफ से जेपी नड्डा की हेल्थ कंडिशन को लेकर फिलहाल इतनी ही जानकारी साझा की गई है. नड्डा को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबर गुरुवार को संसद के मानसून सत्र के समाप्त होने के कुछ घंटों बाद आई. सत्र के आखिरी दिन ही राज्यसभा में सदन के नेता नड्डा और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी.
सदन की कार्यवाही के दौरान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक मंच के कथित 'शुद्धिकरण' का मुद्दा उठाया, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था. खड़गे ने आरोप लगाया कि उनके कार्यक्रम के बाद कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस स्थान पर हवन और शुद्धिकरण किया था. नड्डा ने फौरन इस घटना की निंदा की और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, कभी ऐसे कामों का समर्थन नहीं करती है. ये घटना सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए दुखद है.'
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