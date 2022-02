नई दिल्ली: केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने NEET PG 2021 Counselling के चलते NEET PG 2022 परीक्षा को स्‍थगित करने का फैसला लिया है. मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस वर्ष की परीक्षा 6-8 सप्‍ताह के लिए टाल दी गई है. बता दें कि नीट पीजी 2022 परीक्षा 12 मार्च को आयोजित की जानी थी और छात्र लंबे समय से परीक्षा स्‍थगित करने की मांग कर रहे थे.

दरअसल, छात्रों का कहना है कि पिछले वर्ष यानी 2021 की नीट पीजी काउंसलिंग की डेट्स इस वर्ष की परीक्षा की तिथि के साथ क्लैश हो रही है. ऐसे में आगामी परीक्षा को स्‍थगित किया जाना चाहिए. छात्रों ने इसके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया. उन्होंने स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय से लगातार गुहार लगाते हुए कहा था कि इस मामले में जल्‍द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए. इतना ही नहीं, छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जिस पर विचार के लिए कोर्ट ने स्‍वीकृति भी दे दी.

