5G services: भारत के कोने-कोने तक 5जी पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा? मोदी सरकार ने बताया

Union IT Minister Ashwini Vaishnaw On 5G Service : भारत में 1 अक्टूबर से 5जी सेवाएं शुरू हो जाएंगी. भारत में एशिया की सबसे बड़े टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी शुरू होने जा रही है. इंडिया मोबाइल कांग्रेस नाम से शुरू इस प्रदर्शनी का आयोजन 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक किया जाएगा. इसमें प्रधानमंत्री मोदी देश की आम जनता के लिए 5G सेवाओं (5G services) की शुरुआत करेंगे. इस बीच 5G सर्विस को लेकर केंद्रीय आई टी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union IT Minister Ashwini Vaishnaw) ने अहम बयान दिया है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दिया बड़ा बयान

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले 2 सालों में देश के ज्यादातर हिस्सों में सरकार की 5G इंटरनेट सर्विस पहुंचाने की कोशिश है. 5G सर्विस के लिए करीब 3500 करोड़ डॉलर (35 billion USD) के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद जताई जा रही है. इसके साथ अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डाटा की सुरक्षा को लेकर हम ये उसे आश्वासन देते है कि उसका डाटा शेयरिंग के दौरान भी पूरी तरह से सुरक्षित होगा और सरकार की ये कोशिश रहेगी कि आम जनता को ये सस्ते दामों में मिल सके. सूत्रों के अनुसार, सरकार दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Cellular Operators Association of India) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC-2022) में रिलायंस, जियो और एयरटेल द्वारा देश में चलाए जा रहे कुछ सफल 5G सेवा का प्रदर्शन कर सकती हैं.

ऐसे शुरू होगी 5जी सर्विस

अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 12 अक्टूबर तक देश में 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी. इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. इसके पहले चरण में 13 शहरों को 5G इंटरनेट सर्विस को शुरू किया जाएगा. इसके लिए जिन शहरों का नाम सामने आ रहे हैं उनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल है.

इंडिया मोबाइल कांग्रेस दिखेंगे देश के नामी चेहरे

इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश के कुछ नामी उद्योगपतियों के शामिल होने की उम्मीद है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी और भारती एंटरप्राइजेज के फाउंडर और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल सहित कई बड़े चेहरे मुख्य कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. यह कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा.

