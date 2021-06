नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्‍ली सरकार की घर-घर राशन योजना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि जब कोरोना से लोग परेशान थे, तब उनकी सरकार मरीजों को ऑक्‍सीजन तक नहीं पहुंचा सकी थी. हर घर अन्‍न योजना भी दिल्‍ली सरकार का एक जुमला है.'

केंद्रीय मंत्री ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्‍ली सरकार पूरी तरह से राशन माफिया के नियंत्रण में है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब हर घर में राशन पहुंचाने की बात कर रहे हैं. लेकिन जब कोरोना से लोग परेशान थे तब उनकी सरकार मरीजों को ऑक्‍सीजन तक नहीं पहुंचा सकी थी. दिल्‍ली सरकार से मोहल्‍ला क्‍लीनिक के जरिए लोगों के घरों तक दवा तो पहुंचाई नहीं जा सकी.

Arvind Kejriwal is talking about home delivery of ration when he even failed to provide oxygen to the people of Delhi. The Delhi government is under the control of the ration mafia: Union Minister and BJP leader Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/QJ26uzo4jd

— ANI (@ANI) June 11, 2021