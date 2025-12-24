राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों थैंक्यू कहने लगे केंद्रीय मंत्री?

Ashwini Vaishnaw Thanks To Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में राहुल गांधी के एक फेसबुक पोस्ट को शेयर करते हुए उन्हें धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि हम एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी बनते जा रहे हैं.
National News In Hindi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते सोमवार 22 दिसंबर 2025 को कर्नाटक की नई फॉक्सकॉन आईफोन मैनुफैक्चरिंग यूनिट पर बात की, जिसने केवल 8-9 महीने में 30,000 कर्मचारियों को नियुक्त किया है. इसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर करते हुए इसे भारत में रोजगार देने का मॉडल बताया. राहुल गांधी की ओर से यह पोस्ट उनके फेसबुक पेज पर शेयर किया था. उनके इस पोस्ट के बाद अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका आभार जताया है.
राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा,' महज 8-9 महीनों में 30,000 कर्मचारियों की भर्ती. यह भारत में फैक्ट्री बढ़ाने की अबतक की सबसे तेज प्रकिया है.' उन्होंने लिखा,' यह केवल एक आंकड़ा नहीं है. यह ट्रांसफॉर्मेटिव जॉब क्रिएशन है. इसे और भी प्रभावशाली बनाने वाली बात यह है कि इस यूनिट का नेतृत्व मुख्य रूप से महिलाएं कर रही हैं, जिनमें लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं हैं, जिनमें से अधिकतर 19-24 साल की उम्र की हैं और कई महिलाओं के लिए यह उनकी पहली नौकरी है.'
राहुल गांधी ने मैनुफैक्चरिंग यूनिट की तारीफ करते हुए आगे लिखा,' कर्नाटक एक ऐसा इकोसिस्टम बनाकर मिसाल कायम कर रहा है जहां मैनुफैक्चरिंग इस पैमाने और स्पीड से बढ़ सकता है.' उन्होंने आगे लिखा कि यही वह भारत है जिसका हमें निर्माण करना है, जिसमें सम्मानजनक रोजगार और सभी के लिए अवसर हो. राहुल गांधी के इस फेसबुक पोस्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने 'X' हैंडल पर उन्हें धन्यवाद दिया.
Thanks @RahulGandhi for acknowledging the success of PM Shri @narendramodi Ji’s ‘Make in India’ programme. As you have noted, we are becoming a producer economy as we implement our PM’s vision. pic.twitter.com/1K8kmE6s3t
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) December 24, 2025
उन्होंने लिखा,' राहुल गांधी, पीएम मोदी के 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम की सफलता को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद. जैसा कि आपने कहा है, पीएम के विजन को लागू करते हुए हम एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी बनते जा रहे हैं.'
रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री ने अप्रैल-मई में आईफोन 16 के साथ टेस्टिंग प्रोडक्शन शुरु कर दिया था और अब लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो मैक्स मॉडल को मैनुफैक्चर किया जा रहा है. प्रोडक्शन का 80 प्रतिशत से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है. रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया कि अगले साल जब प्रोडक्शन पीक पर होगा तब इस प्लांट में कुल 50,000 कर्मचारियों को रोजगार मिल सकता है. इसमें मुख्य रूप से युवा महिला कर्मचारियों के रहने के लिए 6 बड़े हॉस्टल बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ पहले से ही चालू हैं और बाकियों में कंस्ट्रक्शन चल रहा है.
