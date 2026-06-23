George Kurian Resignation: भाजपा सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे जॉर्ज कुरियन अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है.
राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, संविधान के आर्टिकल 75(2) के तहत जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है. इस्तीफे के साथ ही अब कुरियन केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं हैं.
जॉर्ज कुरियन केरल में भाजपा नेता हैं. बीते 21 जून 2026 को ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था. भाजपा की तरफ से पहले ही संकेत मिल चुके थे कि उन्हें अब राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा. उनका 24 जून 2026 को मध्य प्रदेश से राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म हो गया था. संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक उन्हें संसद का सदस्य न होने के चलते पद छोड़ना पड़ा. पार्टी ने भी उनके इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.
बता दें कि 65 साल के भाजपा के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने 9 जून साल 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली थी. उन्हें 11 जून 2026 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. वह 1980 में पार्टी की स्थापना से ही उसके सदस्य रहे हैं. उन्होंने संगठन में बड़ी भूमिका निभाई और केरल में पार्टी के विस्तार के लिए काफी काम किया. उन्होंने पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया है.
जॉर्ज कुरियन केरल भाजपा में वरिष्ठ नेता होने के साथ ही ईसाई समुदाय के प्रमुख चेहरे भी हैं. ऐसे में उनका इस्तीफा काफी चर्चा में बना है. बता दें कि राज्यसभा सदस्य के रूप में कुरियन की अवधि पूरी हो चुकी थी. संविधान के मुताबिक, किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है. इस बार उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया था. ऐसे में उनके लिए अपने मंत्री से इस्तीफा देना अहम हो गया था. जॉर्ज कुरियन को केरल में विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था. माना जा रहा है कि सरकार जॉर्ज कुरियन को अब स्टेट पॉलिटिक्स में भेजने की तैयारी कर रही है.