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अचानक मोदी कैबिनेट से बाहर हुए जॉर्ज कुरियन, क्या है वरिष्ठ नेता के चुपचाप एग्जिट का कारण?

George Kurian Resign: भाजपा के इकलौते ईसाई मंत्री जॉर्ज कुरियन अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. उनके इस्तीफे को लेकर काफी हलचल है. 65 साल के भाजपा के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने 9 जून साल 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली थी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 23, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:34 PM IST
अचानक मोदी कैबिनेट से बाहर हुए जॉर्ज कुरियन, क्या है वरिष्ठ नेता के चुपचाप एग्जिट का कारण?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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