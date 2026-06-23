जॉर्ज कुरियन केरल भाजपा में वरिष्ठ नेता होने के साथ ही ईसाई समुदाय के प्रमुख चेहरे भी हैं. ऐसे में उनका इस्तीफा काफी चर्चा में बना है. बता दें कि राज्यसभा सदस्य के रूप में कुरियन की अवधि पूरी हो चुकी थी. संविधान के मुताबिक, किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है. इस बार उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया था. ऐसे में उनके लिए अपने मंत्री से इस्तीफा देना अहम हो गया था. जॉर्ज कुरियन को केरल में विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था. माना जा रहा है कि सरकार जॉर्ज कुरियन को अब स्टेट पॉलिटिक्स में भेजने की तैयारी कर रही है.