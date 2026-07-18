/केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी की मां चेन्नम्मा का निधन, प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के शीर्ष नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

कुमारस्वामी ने आगे कहा कि उनके पिता एच. डी. देवेगौड़ा का देश के सर्वोच्च पद (प्रधानमंत्री) तक पहुंचने का सफर मां के त्याग और तपस्या के बिना अधूरा था. उन्होंने याद किया कि जब उनके पिता 1996 में देश के प्रधानमंत्री बने, तब भी चेन्नम्मा के रहन-सहन और सादगी में कोई बदलाव नहीं आया. वह दिल्ली के लुटियंस जोन की चकाचौंध से दूर हमेशा एक आम और जमीन से जुड़ी महिला बनी रहीं.