/केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी की मां चेन्नम्मा का निधन, प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के शीर्ष नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

PM Modi Pays Tribute on Chennamma Demise: देश के पूर्व पीएम एच. डी. देवेगौड़ा की पत्नी और केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी की माता चेन्नम्मा का शनिवार को बेंगलुरु में निधन हो गया. वे बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थीं. उनके निधन पर पीएम मोदी समेत देशभर की राजनीतिक हस्तियों ने शोक जताया है.
अपनी मां के निधन पर केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी भी भावुक नजर आए. उन्होंने रूंधे गले से कहा, 'मेरी मां बहुत सादा जीवन जीने वाली महिला थीं. मेरे पिता चाहे सत्ता में रहे हों या विपक्ष में, मां ने हमेशा उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एक मजबूत स्तंभ की तरह उनका साथ दिया.'
'मां के त्याग की वजह से पिता सर्वोच्च पद तक पहुंच पाए'
कुमारस्वामी ने आगे कहा कि उनके पिता एच. डी. देवेगौड़ा का देश के सर्वोच्च पद (प्रधानमंत्री) तक पहुंचने का सफर मां के त्याग और तपस्या के बिना अधूरा था. उन्होंने याद किया कि जब उनके पिता 1996 में देश के प्रधानमंत्री बने, तब भी चेन्नम्मा के रहन-सहन और सादगी में कोई बदलाव नहीं आया. वह दिल्ली के लुटियंस जोन की चकाचौंध से दूर हमेशा एक आम और जमीन से जुड़ी महिला बनी रहीं.
केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने कहा, 'मेरी मां के त्याग की वजह से ही पिता देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच पाए. यहां तक कि जब पिता प्रधानमंत्री बने, तब भी मां का जीवन बहुत सादा ही रहा.'
चेन्नम्मा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया. अपने शोक संदेश में पीएम ने कहा कि चेन्नम्मा जी सादगी और ऊंचे मानवीय मूल्यों की प्रतिमूर्ति थीं. उन्होंने देवेगौड़ा जी के लंबे राजनीतिक सफर में हमेशा उनका संबल बनकर काम किया. प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं जताते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की.
Deeply pained by the passing of Smt. Chennamma Ji, wife of former Prime Minister Shri Deve Gowda Ji. She was admired for her humility and passion towards serving society. In this hour of grief, my thoughts are with Shri Deve Gowda Ji and his entire family. Om Shanti.
— Narendra Modi (@narendramodi) July 18, 2026
पीएम मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष दिग्गजों ने भी चेन्नम्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की. नेताओं ने कहा कि चेन्नम्मा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए भी कोई व्यक्ति अपनी जड़ों और सादगी को बनाए रख सकता है.
देवगौड़ा परिवार से लोगों को मुताबिक, चेन्नम्मा महज एक राजनेता की पत्नी या एक केंद्रीय मंत्री की मां नहीं थे. वे जेडी(एस) परिवार के लिए मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती थीं. जब भी परिवार और पार्टी पर कोई संकट आया, उन्होंने आगे बढ़कर पति और बेटे का मार्गदर्शन किया. यही वजह है कि उनके निधन को पार्टी के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है.
रिपोर्ट के मुताबिक, उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक निवास स्थान पर पूरे राजकीय सम्मान और धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ किया जाएगा. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में समर्थकों और नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है.