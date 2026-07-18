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केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी की मां चेन्नम्मा का निधन, प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के शीर्ष नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

H. D. Kumaraswamy Mother Chennamma Passes Away: केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी की मां और पूर्व पीएम एच. डी. देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा का शनिवार को निधन हो गया. उनके देहांत पर प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के शीर्ष नेताओं ने शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 18, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:17 PM IST
केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी की मां चेन्नम्मा का निधन, प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के शीर्ष नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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