"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी? 50 से हैं साथ

Hardeep Puri Lakshmi Puri Love Story: केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप पुरी को हम एक राजनेता और पूर्व राजनयिक के तौर पर जानते हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों के पीछ उनमें एक आम इंसान भी छिपा है जो प्यार-मोहब्बत और परिवार की जिम्मेदारियों जैसे आम मसले को भी सुलझाता है. आइए जानते हैं हरदीप जी की लव स्टोरी के बारे में. उन्होंने इसको लेकर 'एचटी' को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें कई दिलचस्प बातें बताई हैं.

मसूरी में पहली मुलाकात

हरदीप सिंह पुरी की पत्नी का नाम लक्ष्मी पुरी है. ये पावर कपल, जो तकरीबन 50 साल से साथ है, पहली बार दोनों मसूरी (Mussoorie) में मिले थे. हरदीप पुरी अपनी पहली बातचीत को थोड़ा "उलझन वाला" बताते हैं, उन्होंने बताया कि लक्ष्मी पुरी, जो ईव्स वीकली के कवर पर थीं, उनमें "बहुत अच्छे लुक्स, खूबसूरती और बहुत, बहुत अच्छे अचीवमेंट" का कॉम्बिनेशन था. वो मज़ाक में कहते हैं कि उस वक्त उनमें "थोड़ी ज्यादा अकड़" था, जो अब कम है. लक्ष्मी पुरी अपने पति को "बहुत हैंडसम आदमी" बताती हैं, और एक दिल को छू लेने वाला किस्सा शेयर करती हैं कि जब उनकी माँ उनसे पहली बार मिलीं, तो उन्होंने उन्हें "एडोनिस" (Adonis) कहा था.

आसान नहीं थी शादी

एक खास पल तब शेयर किया गया जब लक्ष्मी पुरी ने अपनी मां को शादी के बारे में बताया. उनकी मां, जो एक ज्योतिषी थीं, शुरू में इस शादी के खिलाफ थीं. उन्होंने अपनी बेटी को "इस रिश्ते से पीछे हटने" की सलाह दी क्योंकि उनकी कुंडली "बिल्कुल स्टालिन जैसी" थी. अशुभ भविष्यवाणी के बावजूद, उन्होंने शादी कर ली. इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) ऑफिसर के तौर पर उनके समय में एक और मजेदार झगड़ा हुआ. लक्ष्मी पुरी, जो बैच टॉपर थीं, उन्हें जर्मन भाषा का अलॉटमेंट मिला, जिसके बारे में हरदीप पुरी को लगा कि वो इसके हकदार हैं क्योंकि वो बचपन में बॉन (Bonn) में रहे थे.

क्यों टिका रहा ये रिश्ता?

हरदीप पुरी इस बात पर जोर देते हैं कि उनका रिश्ता इसलिए कामयाब है क्योंकि ये "पूरक" (complementarity) है, जहां एक पार्टनर "दूसरे को ताकत देता है". हरदीप पुरी अपनी पत्नी की बहुत तारीफ करते हैं, उन्हें "महिलाओं के अधिकारों की महान चैंपियन" कहते हैं और इस बात को कंफर्म करते हैं कि वो"सोलमेट" हैं क्योंकि वे जीवन के हर फील्ड में एक-दूसरे की भागीदारी का सपोर्ट करते हैं. वो उन्हें कई ज़िम्मेदारियां संभालने का क्रेडिट देते हैं, जिसमें उनके चुनावों के दौरान प्रचार करना और "परिवार को एक साथ लाना" शामिल है.