Advertisement
trendingNow13014803
Hindi Newsदेश

"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी? 50 से हैं साथ

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और उनकी पत्नी, लक्ष्मी पुरी, जो यूनाइटेड नेशंस में असिस्टेंट सेक्रेटरी-जनरल रह चुकी हैं, दोनों ने अपनी जिदगी और शादी के बारे कई दिलचस्प बातें बताईं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 23, 2025, 02:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी? 50 से हैं साथ

Hardeep Puri Lakshmi Puri Love Story: केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप पुरी को हम एक राजनेता और पूर्व राजनयिक के तौर पर जानते हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों के पीछ उनमें एक आम इंसान भी छिपा है जो प्यार-मोहब्बत और परिवार की जिम्मेदारियों जैसे आम मसले को भी सुलझाता है. आइए जानते हैं हरदीप जी की लव स्टोरी के बारे में. उन्होंने इसको लेकर 'एचटी' को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें कई दिलचस्प बातें बताई हैं.

मसूरी में पहली मुलाकात
हरदीप सिंह पुरी की पत्नी का नाम लक्ष्मी पुरी है. ये पावर कपल, जो तकरीबन 50 साल से साथ है, पहली बार दोनों मसूरी (Mussoorie) में मिले थे. हरदीप पुरी अपनी पहली बातचीत को थोड़ा "उलझन वाला" बताते हैं, उन्होंने बताया कि लक्ष्मी पुरी, जो ईव्स वीकली के कवर पर थीं, उनमें "बहुत अच्छे लुक्स, खूबसूरती और बहुत, बहुत अच्छे अचीवमेंट" का कॉम्बिनेशन था. वो मज़ाक में कहते हैं कि उस वक्त उनमें "थोड़ी ज्यादा अकड़" था, जो अब कम है. लक्ष्मी पुरी अपने पति को "बहुत हैंडसम आदमी" बताती हैं, और एक दिल को छू लेने वाला किस्सा शेयर करती हैं कि जब उनकी माँ उनसे पहली बार मिलीं, तो उन्होंने उन्हें "एडोनिस" (Adonis) कहा था.

आसान नहीं थी शादी
एक खास पल तब शेयर किया गया जब लक्ष्मी पुरी ने अपनी मां को शादी के बारे में बताया. उनकी मां, जो एक ज्योतिषी थीं, शुरू में इस शादी के खिलाफ थीं. उन्होंने अपनी बेटी को "इस रिश्ते से पीछे हटने" की सलाह दी क्योंकि उनकी कुंडली "बिल्कुल स्टालिन जैसी" थी. अशुभ भविष्यवाणी के बावजूद, उन्होंने शादी कर ली. इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) ऑफिसर के तौर पर उनके समय में एक और मजेदार झगड़ा हुआ. लक्ष्मी पुरी, जो बैच टॉपर थीं, उन्हें जर्मन भाषा का अलॉटमेंट मिला, जिसके बारे में हरदीप पुरी को लगा कि वो इसके हकदार हैं क्योंकि वो बचपन में बॉन (Bonn) में रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों टिका रहा ये रिश्ता?
हरदीप पुरी इस बात पर जोर देते हैं कि उनका रिश्ता इसलिए कामयाब है क्योंकि ये "पूरक" (complementarity) है, जहां एक पार्टनर "दूसरे को ताकत देता है". हरदीप पुरी अपनी पत्नी की बहुत तारीफ करते हैं, उन्हें "महिलाओं के अधिकारों की महान चैंपियन" कहते हैं और इस बात को कंफर्म करते हैं कि वो"सोलमेट" हैं क्योंकि वे जीवन के हर फील्ड में एक-दूसरे की भागीदारी का सपोर्ट करते हैं. वो उन्हें कई ज़िम्मेदारियां संभालने का क्रेडिट देते हैं, जिसमें उनके चुनावों के दौरान प्रचार करना और "परिवार को एक साथ लाना" शामिल है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Hardeep PuriLakshmi Puri

Trending news

क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
DNA
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
DNA
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
Al Falah University
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी
DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?
DNA
DNA: उमर और मुजम्मिल, दोस्त से दुश्मन क्यों बने? दिल्ली धमाके की फंडिंग कैसे हुई?
भागवत का हिंदुओं को एक करना कांग्रेस को नहीं आया रास, बोली- गिरा सहनशीलता का स्तर
Mohan Bhagwat
भागवत का हिंदुओं को एक करना कांग्रेस को नहीं आया रास, बोली- गिरा सहनशीलता का स्तर
'भारत के हर कोने में बम फोड़ना चाहते थे आतंकी...' दिल्ली ब्लास्ट पर बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
'भारत के हर कोने में बम फोड़ना चाहते थे आतंकी...' दिल्ली ब्लास्ट पर बोले फडणवीस
'आपने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं...', चुनाव प्रचार के दौरान ये क्या कह गए अजित पवार?
Ajit Pawar
'आपने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं...', चुनाव प्रचार के दौरान ये क्या कह गए अजित पवार?
पूर्व आर्मी चीफ के बाद अब ले. जनरल ढिल्लों का वीडियो भी निकला AI डीपफेक
Dubai Tejas Crash
पूर्व आर्मी चीफ के बाद अब ले. जनरल ढिल्लों का वीडियो भी निकला AI डीपफेक