Advertisement
trendingNow13106091
Hindi Newsदेशएपस्टीन से 3-4 बार मिला था..., राहुल गांधी के आरोपों पर PM मोदी के सिपहसालार का पलटवार; तंज भी कसा

'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर PM मोदी के सिपहसालार का पलटवार; तंज भी कसा

हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी की ओर से लगाए गए एपस्टीन फाइल से जुड़े आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी पर तंज भी कसा. हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद हैं और यह उनकी पुरानी आदत रही है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 11, 2026, 07:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर PM मोदी के सिपहसालार का पलटवार; तंज भी कसा

Hardeep Singh Puri: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए एपस्टीन फाइल से जुड़े आरोपों को खारिज कर दिया और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. हरदीप पुरी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि राहुल गांधी ने संसद में उनका नाम लेकर, जो आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद हैं और यह उनकी पुरानी आदत रही है. 

एपस्टीन फाइल वाले आरोप पर क्या बोले पुरी? 

एपस्टीन फाइल को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर भी हरदीप सिंह पुरी ने प्रतिक्रिया दी है. पुरी ने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज संसद सत्र के दौरान मेरा नाम कहीं और हुए कुछ डेवलपमेंट के संदर्भ में लिया गया और वह एपस्टीन फाइल से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि मैं कुछ जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि ये सभी बातें पब्लिक हैं. तीन मिलियन से अधिक ईमेल जारी किए गए हैं, जो मई 2009 से लेकर जब मैं न्यूयॉर्क में यूएन में भारत का राजदूत बना था और साल 2017 में मंत्री बनने तक केवल तीन या चार मीटिंग का जिक्र है. मेरी सारी बात प्रोफेशल थी और इंटरनेशनल कामों से जुड़ी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

'3-4 बार एपस्टीन से हुई मुलाकात'

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा मैं एक डेलिगेशन का हिस्सा था और एपस्टीन से 3-4 बार मिला. कई देशों के लीडर भी मीटिंग में थे. एक-दो ईमेल मुझझे एक्सचेंज हुए हैं. मेरे ही एक कॉन्टैक्ट ने मुझको लिंक्डिंन के रीड हाफमैन से मिलवाया था. चार्जेस से मेरी बातचीत का कुछ लेना देना नहीं है. 

राहुल गांधी पर कसा तंज

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पुरी ने कहा कि एक युवा नेता ने संसद में कुछ कहा है और बिना किसी सबूत के उनको आरोप लगाने की आदत रही है. राजनीति में दो तरीके के नेता होते हैं. एक वह होते हैं, जो जिम्मेदारी निभाते हुए समाज सेवा में जीवन समर्पित करते हैं और देश को बदलने की दिशा में काम करते हैं. ऐसी ही नेताओं ने दुनिया की सबसे 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया है. जल्द ही हम तीसरे स्थान पर भी होंगे. वहीं, हरदीप सिंह पूरी ने आगे कहा कि दूसरे वह नेता होते हैं, जो कभी-कभी आते हैं अधिकांश विदेश की यात्रा करते हैं और जब संसद में आते हैं तो दूसरों की बातें सुनने की बजाय बाहर चले जाते हैं. पुरी ने कहा आज भी भाषण देने के बाद वह चले गए. 

पुरी ने दी राहुल को नसीहत 

केंद्री मंत्री हरदीप पुरी ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कटाक्ष भी किया. पुरी ने कहा कि आज राहुल गांधी को बजट पर बोलना था. बोलते-बोलते उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना शुरू कर दिया. इसके बाद रूक गए. अरे भाई थोड़ा पढ़ लीजिए. भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय और व्यापारिक समझौते काफी जरूरी हैं. एक बड़े उद्योगपति का नाम भी आया है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया. आप उन्हें क्यों जोड़ रहे हैं. ऊंट कहीं और है और कुत्ता कहीं और भौंक रहा है. 

यह भी पढ़ें: 'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', संसद में ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी

राहुल गांधी ने क्या लगाए आरोप? 

केंद्रीय मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के उन आरोपों का जवाब दिया, जिसमें विपक्ष के नेता की ओर से दावा किया गया कि उनके पास सत्यापित जानकारी है और न्याय विभाग के पास एपस्टीन से संबंधित फाइलें हैं जिनमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम है. पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा कि मैंने कहा है कि मैं अपने पास मौजूद डेटा की प्रामाणिकता की पुष्टि करूंगा. न्याय विभाग की एपस्टीन फाइलों में हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम हैं. 

यह भी पढ़ें; '6 महीने के अंदर शादी जरूर कर लेना', सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों से सीएम हिमंता ने क्यों कहा ऐसा; इस बात की जताई चिंता

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Epstine FilesHardeep Singh Puri

Trending news

'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
India Pakistan News in Hindi
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
Kalyan Banerjee
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
Rahul Gandhi
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
Raghav Chadha
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
CM Devendra Fadnavis
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा रोकने को लेकर SC पहुंचा लाडले मशक दरगाह प्रबंधन
Mahashivratri puja
दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा रोकने को लेकर SC पहुंचा लाडले मशक दरगाह प्रबंधन