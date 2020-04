पंजाब में पुलिसकर्मी का हाथ काटने की घटना से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी नाराज, दिया ये बड़ा बयान

नई दिल्ली: कोरोना योद्धा पर हमले की खबर ने देश को शर्मसार कर दिया है. कुछ निहंगों ने न सिर्फ लॉकडाउन तोड़ा, बल्कि रोकने पर एक पुलिसवाले की हाथ कृपाण से काट डाले.आज 12 अप्रैल की सुबह ये घटना पटियाला के सब्जी मंडी में घटी. शहर के सनौर रोड की इस मंडी में आज सुबह जो हुआ, उसकी कल्पना करने भर से किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को सिखों के निहंग संप्रदाय के उन सदस्यों को कठोरतम सजा देने की मांग की है, जिन्होंने लॉकडाउन के नियमों का पालन सुनिश्चित करा रहे पंजाब के एक पुलिसकर्मी का कथित तौर पर हाथ काट दिया.

The inhuman attack on policemen in Patiala needs to be condemned in the strongest of terms. Such criminals & anarchists should be brought to justice at the earliest.

They deserve exemplary punishment.

I pray for speedy recovery of the injured policemen.

