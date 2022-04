Jitendra Singh on False News: 'जम्मू-कश्मीर को फ्री में बिजली देने की खबर झूठी'

Union Minister proves wrong to ANI: केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने समाचार एजेंसी को झूठा ठहराते हुए एक स्क्रीनशॉट ट्वीट किया है. इस ट्वीट के माध्यम से वो समाचार एजेंसी की उस खबर को झूठा ठहरा रहे हैं जिसमें ANI उन्हीं के बयान को गलत तरीके से पेश कर रहा है.

False.Never said that J&K or Jammu will get free electricity after 4-5 years;it is nowhere in the audio video. Figment of imagination of some over-enthusiastic reporter desperate to be noticed by mis-quoting known public figures.However, ANI has now deleted this tweet. pic.twitter.com/08K94Znj3j

