Hindi Newsदेश

2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन हार गए... राहुल के 'हाइड्रोजन बम' पर भाजपा का पलटवार

BJP On Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने एक बार फिर से भाजपा और चुनाव आयोग को वोट चोरी के मुद्दे पर घेरा है. उन्होंने हरियाणा की मिसाल देते हुए कई राज्यों में बड़े स्तर पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं. अब इस पर भाजपा का जवाब आ गया है.  

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 05, 2025, 02:41 PM IST
BJP on Rahul Gandhi PC: राहुल गांधी के जरिए बुधवार को एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस की और चुनाव आयोग व भाजपा पर मिलीभगत के जरिए वोट चोरी का आरोप लगाया है. जिसपर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के दावों को फर्जी करार दिया है और कहा कि एक नेता प्रतिपक्ष को जरूरी मुद्दों पर बात करनी चाहिए नाकि फिजूल के विषयों पर.

हरियाणा में कांग्रेस की हार पर क्या बोली भाजपा?

राहुल गांधी कहते हैं कि ‘एटम बम’ फटने वाला है, लेकिन उनका बम कभी फटता ही नहीं. वे किसी भी मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते. हरियाणा चुनाव के वक्त खुद उनकी पार्टी की नेता कुमारी शैलजा ने कहा था कि कांग्रेस अपनी ही अंदरूनी लड़ाई से हार जाएगी. कुछ दिन पहले हरियाणा के एक पूर्व मंत्री ने पार्टी छोड़ते हुए यही बात कही.

उन्होंने आगे कहा,'हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भी माना कि संगठन में कोई तालमेल नहीं है. जब उनके अपने नेता कह रहे हैं कि वे खुद से हार रहे हैं, तो राहुल गांधी का ‘वोट चोरी हुआ’ वाला आरोप कौन मानेगा? कांग्रेस बार-बार हार रही है लेकिन सबक नहीं सीखती। कई कांग्रेस नेता हमसे निजी तौर पर मिलकर कहते हैं कि जब तक राहुल गांधी पार्टी के नेता रहेंगे, कांग्रेस जीत नहीं सकती.'

कांग्रेस नेता परेशान हैं- भाजपा

केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर आगे हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के कई नेता हमसे मिलते हैं और वो बहुत दुखी हैं, हमसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब तक उनका नेता रहेगा तो कांग्रेस जीत नहीं सकती, लेकिन वो ईवीएम को दोष दो रहे हैं. इसलिए मैं आपको बहुत साफ-साफ कहना चाहता हूं कि हमारी चुनावी प्रक्रिया में सबसे पहले चुनाव करवाते हैं तो चुनाव आयोग के बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका जवाब चुनाव आयोग देगा लेकिन भाजपा को लेकर लगाए गए आरोपों पर मैं जवाब देना चाहता हूं.

नायब सैनी के वीडियो पर भाजपा का जवाब

राहुल के जरिए अपनी प्रेस कांफ्रेंस में चलाई गई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की वीडियो को लेकर रिजिजू ने कहा कि उस वीडियो में 'अच्छी व्यवस्था' का मतलब हमारा डिसिप्लिन, हमारा काडर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं का समर्पण हमारी व्यवस्था है, यही हमारी ताकत है और इसी विश्वास पर कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे. 

हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने कभी यह नहीं कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते. हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं और जनता का भरोसा जीतकर ही चुनाव जीते हैं. हमने कभी अदालतों का अपमान नहीं किया, न ही चुनाव आयोग को गाली दी. हमने कभी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया. अगर कभी कोई गलती हुई भी तो हमने कोर्ट या चुनाव आयोग के पास जाकर अपील की लेकिन देश के लोकतंत्र का अपमान नहीं किया.

सिस्टम, न्यायपालिका, लोकतंत्र को नीचा दिखाते हैं कांग्रेस नेता

ये लोग (कांग्रेस नेता) विदेश जाकर अपने ही देश की बुराई करते हैं. हमारे सिस्टम, न्यायपालिका, लोकतंत्र और संस्थाओं को नीचा दिखाते हैं. जब जनता के बीच नहीं जाएंगे, सिर्फ विदेशों में घूमते रहेंगे, तो हारना तय है. कांग्रेस ने कई राज्यों में जीत हासिल की है. तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में जीती तब उन्होंने नतीजों पर सवाल क्यों नहीं उठाए? तमिलनाडु और केरल में विपक्ष कई बार जीता है, क्या हमने कभी उन जीतों पर सवाल उठाया? नहीं. क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं.'

