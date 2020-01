VIDEO: श्रीनगर के लाल चौक पहुंचे मोदी के मंत्री, दिल खोलकर मिले लोग, फूल भी दिए

श्रीनगर : केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) बुधवार को श्रीनगर (Srinagar) के लाल चौक गए और वहां के लोगों से कुछ समय तक बातचीत की. नकवी लाल चौक (Lal Chowk) पर रुके और कुछ दुकानदारों व स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने लगे. उन्होंने लोगों से उन समस्याओं के बारे में पूछा, जिसका वे सामना कर रहे हैं.

नकवी ने कहा, "सकारात्मक माहौल है और सरकार लोगों के बीच संवाद स्थापित कर सकारात्मकता फैला रही है." उन्होंने कहा, "हम परिवर्तन का एक मजबूत वातावरण बनाने के लिए काम कर रहे हैं."

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कश्मीर को किसी की नजर लग गई थी, और भष्ट्राचार व कुव्यवस्था की वजह से केंद्र की योजना कश्मीर तक नही पहुंच रही थी, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है, केंद्र का पैसा पहुंच रहा है और विकास हो रहा है. श्रीनगर के हरवान में खंड विकास कार्यालय में मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा, "कश्मीर के बारे में कहा गया है, 'गर फिरदौस बर रूये जमी अस्त/हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो' (धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है, तो यहीं है, यहीं है, यही है). इस 'धरती के स्वर्ग' को पिछले कई दशकों से भ्रष्टाचार की दीमक ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद आज कश्मीर में विकास और विश्वास का मजबूत माहौल बना है."

#WATCH J&K: Union Minister MA Naqvi meets and interacts with locals at Lal Chowk in Srinagar, he says, "There is a positive environment, we are spreading this positivity among other people too by communicating with them. We're working to create a strong environment of change". pic.twitter.com/bNt6MtgdFH

