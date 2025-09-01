Nitin Gadkari: 'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना ही अच्छा नेता', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी?

नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति में अक्सर वोट हासिल करने के लिए झूठे वादे किए जाते हैं और जनता को भ्रमित किया जाता है. उन्होंने स्वीकार किया कि लोग कहते हैं नेता जनता को मूर्ख बनाते हैं, और यही बात उन्होंने मंच से साफ शब्दों में कह दी.
Nitin Gadkari: अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए चर्चित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक और बयान मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है. नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे शायद ही कोई केंद्रीय मंत्री खुले मंच पर स्वीकार कर ले. नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति में अक्सर वोट हासिल करने के लिए झूठे वादे किए जाते हैं और जनता को भ्रमित किया जाता है. उन्होंने स्वीकार किया कि लोग कहते हैं नेता जनता को मूर्ख बनाते हैं, और यही बात उन्होंने मंच से साफ शब्दों में कह दी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये बयान सुनकर वहां मौजूद लोग चौंक गए तो वहीं पर कुछ लोगों ने गडकरी की ईमानदारी की सराहना भी की.
नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय महानुभाव परिषद में बोलते हुए उन्होंने राजनीति और नेतृत्व को लेकर एक ऐसा सच बयां किया, जिसे आमतौर पर नेता सार्वजनिक मंच से कहने से बचते हैं. गडकरी ने कहा, 'बोलना आसान है, करना कठिन. मैं अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं अनुभूति करता हूं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं, वहां मन से सच बोलने की मनाही है.' गडकरी ने आगे मराठी की एक कहावत का हवाला देते हुए कहा, "वहा हौसे, नवसे, गवसे सब लोग हैं. और जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है, वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है.'
अंत में विजय तो सत्य की ही होती हैः गडकरी
हालांकि गडकरी ने अपने बयान का संतुलन बनाते हुए यह भी जोड़ा कि, 'एक बात सत्य है भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है कि अंत में विजय सत्य की ही होती है,' गडकरी के इस बयान ने राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. जहां कुछ लोग इसे उनकी ईमानदारी और आत्ममंथन मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे राजनीति पर तीखा कटाक्ष मानते हैं. गडकरी का यह बयान न सिर्फ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि यह सवाल भी उठा रहा है कि क्या अब नेताओं को अपने वादों के प्रति ज्यादा जवाबदेह और ईमानदार होना चाहिए?
गडकरी ने दी शॉर्टकट से बचने की सलाह
गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान जीवन में ईमानदारी और मूल्यों के महत्व पर जोर देते हुए शॉर्टकट लेने की प्रवृत्ति पर करारा तंज कसा. गडकरी ने कहा, 'कोई चीज प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट है, शॉर्टकट से आदमी जल्दी पहुंचता है... लाल सिग्नल हो तो उसे तोड़कर क्रॉस कर सकते हैं. छलांग लगाकर जा सकते हैं लेकिन एक फिलॉसफर ने कहा है शॉर्टकट कट यू शॉर्ट.' गडकरी ने आगे कहा कि आज के समय में समाज को जिन मूल्यों की सबसे ज्यादा जरूरत है, वे हैं ईमानदारी, विश्वसनीयता (क्रेडिबिलिटी), समर्पण और सत्य. उन्होंने यह भी जोड़ा कि चाहे राजनीति हो या जीवन का कोई अन्य क्षेत्र, टिकाऊ सफलता उन्हीं को मिलती है जो मूल्यों के साथ चलते हैं.
