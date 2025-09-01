इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी


केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल लालबागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंचे. इससे पहले शनिवार को अमित शाह अपने बेटे जय शाह के साथ यहां दर्शन के लिए आए थे. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 12:34 PM IST
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी

मुंबई का लालबागचा राजा पंडाल गणेशोत्सव के दौरान देशभर के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र बन जाता है. हर साल लाखों भक्त यहां बप्पा के दर्शन करने पहुंचते हैं. सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इस पावन अवसर पर दर्शन के लिए पहुंचे. उन्होंने कहा कि खुद को बेहद सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें लालबागचा राजा के दर्शन का अवसर मिला.

उन्होंने भगवान गणेश से देश और पूरी दुनिया के कल्याण की प्रार्थना की. पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि वह हर साल यहां आकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं ताकि देश की और बेहतर सेवा कर सकें. इससे पहले शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी अपने बेटे और ICC अध्यक्ष जय शाह के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे थे.

इसे भी पढ़ें- 5 करोड़ साल पहले कैसे खड़ा हुआ धरती का 'महापर्वत' हिमालय? साइंटिस्ट ने खोजा नया सच, 100 साल पुरानी थ्योरी गलत साबित

क्या बोले पीयूष गोयल?

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सोमवार सुबह लालबागचा राजा पंडाल पहुंचे. उन्होंने गणेश जी के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं. मुझे लालबागचा राजा के दर्शन का सौभाग्य मिला, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं. उन्होंने कहा कि यहां के गणपति बप्पा की अपनी अलग ही ऊर्जा और आस्था है. हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने देश की सेवा के लिए आशीर्वाद मांगा.

भगवान गणेश से की यह प्रार्थना

पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने देश और विश्व के कल्याण, तथा सभी भक्तों के लिए सुख-शांति की कामना की. उन्होंने विश्वास जताया कि "विघ्नहर्ता गणपति बप्पा हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेंगे". गोयल ने गणपति बप्पा से देश में प्रगति, सौहार्द और समृद्धि की कामना की.

अमित शाह भी पहुंचे थे दर्शन के लिए

शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उनके बेटे जय शाह और अन्य परिवार के सदस्य भी पंडाल पहुंचे थे. अमित शाह ने पंडाल में भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की और हजारों भक्तों के साथ दर्शन किए.

इसे भी पढ़ें- 7 साल में बनाया ₹15 अरब का धंधा, अब अपने ही देश के मार्केट बाहर जाने को मजबूर हुई ये कंपनी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

;