भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब, डेड इकोनॉमी पर कही ये बात
देश

भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब, डेड इकोनॉमी पर कही ये बात

Donald Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Donald Trump) द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत कुल टैरिफ लगाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है और कहा है कि भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा.

Last Updated: Aug 09, 2025, 08:58 AM IST
India Tariff News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Donald Trump) ने भारत पर 50 प्रतिशत कुल टैरिफ लगा चुके हैं और बार-बार भारत को टैरिफ का डर दिखा रहे हैं. लेकिन, अब ट्रंप का दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है और भारत उनके सामने झुकने के बजाय माकूल जवाब दे रहा है. पहले पीएम मोदी ने कहा था कि मैं जानता हूं कि मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं. बढ़ते वैश्विक व्यापार तनावों के बीच अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है और कहा है कि भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा.

बाधाओं से निपटने के लिए क्या कर रही सरकार?

एक कार्यक्रम में वैश्विक व्यापार समूहों के साथ भारत के भविष्य के जुड़ाव के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि आज देश बहुत अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो सालाना साढ़े छह प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है और आगे भी इसमें तेजी आने की संभावना है. इस विचार को खारिज करते हुए कि दुनिया 'विभूमंडलीकरण' का सामना कर रही है. उन्होंने तर्क दिया कि देश बस अपने व्यापार मार्गों और साझेदारों का पुनर्गठन कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इस साल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा निर्यात करेगा. व्यापार बाधाओं से निपटने के लिए पहले से ही उपाय किए जा रहे हैं.'

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत...

भविष्य के मुक्त व्यापार समझौतों पर, पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण केवल शुल्क रियायतों की मांग से आगे बढ़ गया है. चार देशों के ईएफटीए समूह के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'हम 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था हैं. हमारे पास युवाओं की शक्ति है, जबकि आपकी आबादी वृद्ध होती जा रही है.

उन्होंने कहा कि ईएफटीए देश भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने पर सहमत हुए हैं, जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार और कुल मिलाकर लगभग 50 लाख नौकरियां पैदा होंगी. उन्होंने कहा, '1 अक्टूबर से ईएफटीए समझौता लागू होने जा रहा है और इसके लाभ दिखाई देंगे.'

डेड इकोनॉमी पर पीयूष गोयल ने क्या कहा?

पीयूष गोय ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 'मृत' (Dead Economy) कहने की भी आलोचना की और कहा कि देश कांग्रेस के इस उत्तराधिकारी को कभी नहीं भूलेगा. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया था, जिसका कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने समर्थन किया था और कहा था कि हां, वह सही हैं.

पीयूष गोयल ने कहा, 'विपक्ष के नेता द्वारा नकारात्मक बयानबाजी करना शर्मनाक है. मैं इसके लिए उनकी निंदा करता हूं और सच कहूं तो देश राहुल गांधी को भारत द्वारा दुनिया के सामने प्रस्तुत की जा रही महान कहानी के बारे में इन अपमानजनक टिप्पणियों के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा.' भारत की आर्थिक मजबूती पर प्रकाश डालते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि देश की मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार, शेयर बाजार और बुनियादी ढांचे मजबूत बने हुए हैं और मुद्रास्फीति अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में दुनिया में सबसे कम है.

सुमित राय

राजनीतिक खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्र...और पढ़ें

Piyush Goyal Donald Trump

