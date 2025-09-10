कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट, केंद्रीय मंत्री ने बताए आंकड़े

Ramdas Athawale: उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद सियासी माहौल गरमा गया है. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महाविकास अघाड़ी के भी 5 वोट सी.पी. राधाकृष्णन को मिले हैं.
Ramdas Athawale: उपराष्ट्रपति चुनाव में सी.पी. राधाकृष्णन विजयी हुए, जिसके बाद NDA गठबंधन में जश्न का माहौल है. वहीं क्रॉस वोटिंग को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है. बीजेपी ने दावा किया है कि 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है. अब इसे लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महाविकास अघाड़ी के भी 5 वोट सी.पी. राधाकृष्णन को मिले हैं, INDIA गठबंधन में एकमत नहीं है. जिसके बाद पारा और ज्यादा हाई हो गया है.
'साथ आना चाहते हैं INDIA गठबंधन के लोग'
आगे बोलते हुए मंत्री ने कहा कि INDIA गठबंधन के कुछ लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है. साथ ही कहा कि सीपी राधाकृष्णन पहले ही राउंड में काफी अच्छे वोट मिले थे. जबकि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल (बीजद) और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया इसका भी फायदा NDA को हुआ. साथ ही साथ कहा कि इस चुनाव में लोगों के सामने एक बार फिर आया कि NDA बहुत ज्यादा स्ट्रांग है.
अनुराग ठाकुर ने कही ये बात
इसके अलावा बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, सबसे पहले मैं सी.पी. राधाकृष्णन को भारत के नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति बनने पर बधाई देता हूं. हमने पहले ही कहा था कि उन्हें उम्मीद से ज़्यादा वोट मिलेंगे, वे रिकॉर्ड मतों से जीते हैं. जहां तक विपक्ष की बात है, उनका रोना-धोना पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा. कोई भी चुनाव हो, जब जनता कांग्रेस और उसके साथियों को हरा देती है, तो वे कभी EVM, कभी VVPAT, कभी चुनाव आयोग और कभी पूरे सिस्टम को दोष देते हैं.
बीजेपी के दावे पर कांग्रेस का तंज
बीजेपी ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि 15 सांसदों ने क्रॅास वोटिंग क है. जिस पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा था कि 'मुझे लगता है कि 'क्रॉस वोटिंग' जैसे शब्द का इस्तेमाल गलत है. यह गर्व या अहंकार की बात नहीं है, बल्कि यह चिंतन और विचार का विषय है. जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पद की गरिमा बनी रहे और यह कार्यालय पक्षपात से मुक्त होकर राष्ट्र के सामने एक उदाहरण पेश करे. मैं एनडीए उम्मीदवार को जीत की बधाई देता हूं और मैं यह कह सकता हूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कनेक्शन हमारे राज्य झारखंड से है. मैं उनसे यही कामना करता हूं कि वे अपनी गरिमा को बरकरार रखने का काम करेंगे.
