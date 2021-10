महंगे पेट्रोल-डीजल से हो रही फ्री वैक्सीन की व्यवस्था? केंद्रीय मंत्री ने दिया बयान

नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल के दामों (Petrol Diesel Price) में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इस महीने में 10 दिन में पेट्रोल जहां 2.80 रुपये महंगा हुआ तो वहीं डीजल 3.30 रुपये बढ़ा है. सरकारी तेल कंपनियों (Government Oil Companies) ने एक बार फिर से सोमवार को डीजल के दाम में प्रति लीटर 35 पैसे की बढ़ोतरी की है. इसी के साथ पेट्रोल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है. लगातार सातवें दिन की गई मूल्य वृद्धि से ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का एक बयान सामने आया है.

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा, 'तेल की कीमतें ज्यादा नहीं हैं, इन कीमतों में टैक्स भी शामिल है. फ्री वैक्सीन (Free Vaccine) तो आपने ली ही होगी, इसका पैसा कहां से आएगा? आपने वैक्सीन के लिए रुपये नहीं दिए हैं, इस तरह (पेट्रोल-डीजल पर लगे टैक्स से) से रुपये इकट्ठे किए.' केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का ये बयान 9 अक्टूबर का है, उन्होंने असम में ये बयान दिया था.

Fuel prices aren't high but include the tax levied. You must've taken a free vaccine, where will the money come from? You haven't paid the money, this is how it was collected: Union MoS (Petroleum & Natural Gas) Rameswar Teli in Assam on Oct 9 pic.twitter.com/uZZCpXdUCj

— ANI (@ANI) October 11, 2021