केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव, लोगों से की ये अपील

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) एक-एक कर देश के नेताओं को अपनी चपेट में ले रहा है. अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) कोविड पॉजिटिव हो गई हैं. उन्होंने बुधवार को कहा कि कोविड-19 जांच में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. ईरानी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी.

ईरानी ने उनके संपर्क में आए लोगों से जल्द से जल्द अपनी कोविड-19 जांच कराने का आग्रह किया.

स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, 'इस तरह की घोषणा के लिए शब्दों को तलाशना मेरे लिए असामान्य है, इसलिए यहां इसे मुझे सरल रखना है- मेरी कोविड-19 जांच पॉजीटिव आई है और जो लोग मेरे संपर्क में आए उनसे मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द अपनी कोविड-19 जांच कराएं.'

It is rare for me to search for words while making an announcement; hence here’s me keeping it simple — I’ve tested positive for #COVID and would request those who came in contact with me to get themselves tested at the earliest

— Smriti Z Irani (@smritiirani) October 28, 2020