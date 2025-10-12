Advertisement
trendingNow12959034
Hindi Newsदेश

'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा, 'मैं यहां पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे हटाकर सदानंदन मास्टर को (केंद्रीय) मंत्री बनाया जाना चाहिए . मेरा मानना ​​है कि यह केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय बनेगा .'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 12, 2025, 08:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Union Minister Suresh Gopi
Union Minister Suresh Gopi

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सी सदानंदन मास्टर को शामिल करने की सिफारिश की. यहां एक समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, जिसमें सदानंदन भी शामिल हुए, गोपी ने कहा कि वरिष्ठ नेता का राज्यसभा के लिए चुना जाना उत्तरी कन्नूर जिले की राजनीति में एक महत्वपूर्ण सफलता है.

उन्होंने कहा, 'मैं यहां पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे हटाकर सदानंदन मास्टर को (केंद्रीय) मंत्री बनाया जाना चाहिए . मेरा मानना ​​है कि यह केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय बनेगा .'

सदानंद मास्टर को मंत्री बनाने की सिफारिश की
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं पर्यटन राज्य मंत्री गोपी ने कहा कि वह प्रार्थना करते हैं कि सदानंदन के सांसद कार्यालय को शीघ्र ही मंत्री कार्यालय में तब्दील कर दिया जाएगा.अभिनेता से नेता बने गोपी ने कहा कि वह राज्य में सबसे कम उम्र के बीजेपी सदस्यों में से एक हैं और अक्टूबर 2016 में ही पार्टी में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनावों में जनता द्वारा दिए गए जनादेश को ध्यान में रखते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

गोपी ने बताई इस्तीफे के पीछे की वजह
गोपी ने कहा, 'मैं अपना फ़िल्मी करियर छोड़कर कभी मंत्री नहीं बनना चाहता था.' उन्होंने आगे कहा कि हाल के दिनों में उनकी आय में काफ़ी कमी आई है. कन्नूर ज़िले से BJP के वरिष्ठ नेता सदानंदन मास्टर राजनीतिक हिंसा के शिकार हैं. 1994 में माकपा कार्यकर्ताओं के कथित हमले में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे.

यह भी पढ़ेंः BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

KeralaSuresh Gopi

Trending news

'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
Kerala
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
Gujarat News in Hindi
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
P Chidambaram
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
Effect of Himalayas
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
Taliban
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
india taliban news
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!