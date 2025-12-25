'आतंकवादी को भी वापस लाया गया...,' जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात

Vijay Mallya: भारत से भागकर लंदन में बैठे भगोड़े विजय माल्या को लेकर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने संकेत दिया की उनके खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने इस भगोड़ शराब कारोबारी की शीघ्र वापसी की भी मांग की. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि माल्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वह धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर भारत में वॉन्टेड हैं.

माल्या के खिलाफ होगी कार्रवाई?

कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा,' कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लोग डर के मारे देश छोड़कर भाग जाते हैं.' खैर उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल प्रत्यर्पण संभव नहीं है. मंत्री ने साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के प्रमुख आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का जिक्र करते हुए कहा,' किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आतंकवादियों का भी प्रत्यर्पण हो सकता है, लेकिन उनमें से एक को वापस लाया गया.' बता दें कि कीर्ति वर्धन सिंह की यह टिप्पणी बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से माल्या को स्पष्ट अल्टीमेटम जारी करने के कुछ दिनों बाद आई है. इसमें माल्या से तुरंत भारत लौटने या अपनी याचिका पर सुनवाई का मौका खोने का जोखिम उठाने के लिए कहा गया है.

याचिका पर कोर्ट की टिप्पणी?

कोर्ट ने मंगलवार 23 दिसंबर 2025 को साफ कहा कि माल्या के देश वापस नहीं आने तक वह भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर विचार नहीं करेगी. कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी 70 साल के कारोबारी की ओर से दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गई. हाई कोर्ट ने माल्या को आर्थिक अपराधी घोषित करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए और 2018 में अधिनियमित भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (Fugitive Economic Offenders Act) की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए उसकी वापसी का मुद्दा उठाया.

ब्रिटेन में छिपा है माल्या

विजय माल्या कानूनी परेशानियों के बढ़ते मामलों के बीच साल 2016 से ब्रिटेन में है. भारत की ओर से कई बार प्रत्यर्पण की कार्यवाही के बावजूद वह अभी भी विदेश में ही है. वहीं भारतीय एजेंसियां भी उन्हें लगातार देश वापस बुलाकर मुकदमे का सामना कराने की कोशिश में जुटी है. बता दें कि विजय माल्या हाल ही में अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर सुर्खियों में आया था. इस बर्थडे पार्टी में उनके साथ अन्य भगोड़े ललित मोदी को भी देखा गया. इवेंट के इस वीडियो में ललित मोदी खुद को भारत के सबसे बड़ा भगोड़े बताते हुए दिख रहे थे. साथ में माल्या अपनी पार्टनर पिंकी लालवानी के साथ मुस्कुरा रहे थे.