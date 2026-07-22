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NC, AAP, TMC से लेकर कांग्रेस तक... नड्डा ने हर दल के राज में लीक पेपर का खोला कच्चा चिट्ठा

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 22 जुलाई (बुधवार) को नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 22, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:21 PM IST
NC, AAP, TMC से लेकर कांग्रेस तक... नड्डा ने हर दल के राज में लीक पेपर का खोला कच्चा चिट्ठा

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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