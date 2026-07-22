/NC, AAP, TMC से लेकर कांग्रेस तक... नड्डा ने हर दल के राज में लीक पेपर का खोला कच्चा चिट्ठा

JP Nadda PC: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार (22 जुलाई) को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि छात्रों की मांग और पेपर लीक को लेकर उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, उस पर सबसे पहले तो मेरी अपील है कि हमें इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करना भी ठीक नहीं है. यह एक गंभीर समस्या है और इस पर विस्तार से चर्चा की जरूरत है.
दरअसल, बुधवार को इंदिरा भवन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं. उन्होंने सरकार से तीन मांग की, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल है. राहुल ने आरोप लगाया कि देश में शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा गई है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय संसद में एक प्रेजेंटेशन दिया और उसमें लगभग 150 पेपर लीक के मामलों का जिक्र किया. यह जांच का विषय है और एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, सरकार निश्चित रूप से इसकी जांच करेगी और सच को जनता और देश के सामने लाएगी.
#WATCH | Delhi | Union Health Minister JP Nadda says, "The matter will be discussed in Parliament. We are ready to discuss it in detail. We are ready to discuss everything related to the paper leak on the forum of the Parliament...The opposition should present its views, and the… pic.twitter.com/zUGbMfMyDt
— ANI (@ANI) July 22, 202
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दिया और उसमें लगभग 150 पेपर लीक के मामलों का ज़िक्र किया. यह जांच का विषय है और एक ज़िम्मेदार सरकार होने के नाते, सरकार निश्चित रूप से इसकी जांच करेगी और सच को जनता और देश के सामने लाएगी.
जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी इतने सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं. नड्डा ने कहा कि आपको इंडी गठबंधन की सरकार वाले राज्यों में हुए पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं करनी है. नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं. विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है.
#WATCH | Delhi | Union Health Minister JP Nadda says, "The matter will be discussed in Parliament. We are ready to discuss it in detail. We are ready to discuss everything related to the paper leak on the forum of the Parliament...The opposition should present its views, and the… pic.twitter.com/zUGbMfMyDt
— ANI (@ANI) July 22, 2026
नड्डा ने कहा कि छात्रों के विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. हिमाचल में कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुआ. तेलंगाना में भी पेपर लीक हुआ. तमिलनाडु में भी विपक्ष सरकार के टाइम पर पेपर लीक हुआ. इतना ही नहीं पंजाब और केरल में पेपर लीक हुआ, जिसपर राहुल गांधी क्यों नहीं कुछ बोलते हैं.
वहीं, जब ज़ी न्यूज के संवाददाता की ओर से पूछा गया कि कल रात अस्पताल में सोनम वांगचुक से क्या बात हुई, इसके जवाब में नड्डा ने कहा कि हम कल रात सोनम वांगचुक का हाल चाल जानने गए थे. उनकी शिफ्टिंग एक निजी अस्पताल में हुई थी. हमने उनसे कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए. इसके बाद आज उन्होंन एक लेटर सरकार को दिया, जिसका जवाब दिया जाएगा.
इसके साथ ही नड्डा ने कहा कि छात्रो के साथ अन्यााय नही होना चाहिए. नड्डा ने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए. नड्डा ने सुझाव दिया कि संसद में इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए और इसके लिए कितना समय तय किया जाए इसकी जानकारी भी विपक्ष को ओर दी जाए. नड्डा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा में पूरी तरीके से तैयार है.