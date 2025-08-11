'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी...', BJP के इस नेता का राहुल और गांधी परिवार पर जोरदार प्रहार

सोमवार को SIR और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. इसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से सख्त जवाब आया है. केंद्रीय मंत्री का कहना है कि एक आदमी की नासमझी को पूरे देश नहीं झेल सकता.
Trending Photos
विपक्षी पार्टियां लगातार बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित 'वोट चोरी' को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है. सोमवार को 'इंडिया' ब्लॉक के सभी सांसदों ने चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला. हालांकि उन्हें बीच में हिरासत में ले लिया गया. अब इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि एक आदमी की नासमझी और एक परिवार की वजह से देश नुकसान नहीं झेल सकता.
केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा,'अब हम देश और संसद का समय और बर्बाद नहीं होने दे सकते. कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने बहुत वक्त बर्बाद किया है.' रिजिजू ने आगे कहा,'आज हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महत्वपूर्ण विधेयक पारित करेंगे. एक आदमी की नासमझी और एक परिवार की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता.'
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा,'कई विपक्षी सांसदों ने भी आकर कहा कि वे मजबूर हैं. उनके नेता उन्हें जबरदस्ती हंगामा करने के लिए कहते हैं. यहां संसद में चुनकर आए हैं, जनता की बात रखने के लिए. हर दिन, हम देश और संसद का समय एक मुद्दे पर बर्बाद नहीं होने देंगे, इसलिए हम महत्वपूर्ण विधेयक पारित करेंगे.'
यह भी पढ़ें: 'चुनाव आयोग जानता है उसका डेटा फटेगा...', राहुल गांधी ने बताया क्यों नहीं कर रहे हलफनामे पर दस्तखत
विपक्षी सांसदों के चुनाव आयोग से मिलने को लेकर रिजिजू ने कहा,'आज भी विपक्ष ने चुनाव आयोग जाने के लिए समय मांगा तो चुनाव आयोग ने हर पार्टी से दो सदस्यों को भेजने के लिए कहा. चुनाव आयोग ने 30 सदस्यों को बुलाया था लेकिन नहीं गए, क्योंकि वे 30 लोगों को तय नहीं कर पाए. अब खरगे जी कह रहे हैं कि सभी विपक्षी सदस्य वीआईपी हैं तो क्या 150 लोग चुनाव आयुक्त के कमरे में प्रवेश करेंगे?'
उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, उन्हें संसद पर भरोसा नहीं है. वे हमारे देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करते हैं. भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बार-बार नाटक क्यों करते हैं? जनता ने हमें देश सेवा के लिए भेजा है, न कि यहां नाटक करने के लिए भेजा है. हम विपक्ष से अपनी आखिरी अपील करते हैं. हम बिल पास करेंगे. आपको चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए. विपक्ष के लोग बाद में झूठ नहीं बोलें कि हमें बोलने नहीं दिया.
(Input IANS)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.