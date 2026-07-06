/मीडिया और एक्सपीरिएंशियल इकोनॉमी में योगदान पर विशेष सम्मान, केंद्रीय मंत्री ने डॉ. अनुराग बत्रा को किया सम्मानित

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डॉ. अनुराग बत्रा को उनके मीडिया और अनुभव आधारित अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया है. डॉ. अनुराग बत्रा ‘बिजनेसवर्ल्ड’ के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ और एक्सचेंज4मीडिया ग्रुप के फाउंडर हैं.
दरअसल, मीडिया, विज्ञापन, मार्केटिंग, इवेंट्स, टेक्नोलॉजी और कारोबार से जुड़े क्षेत्रों में संस्थानों, मंचों और पेशेवर समुदायों के निर्माण तथा पिछले ढाई दशक से अधिक समय से इंडस्ट्री में सार्थक संवाद को बढ़ावा देने को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया है.
ध्यान देने योग्य है कि डॉ. अनुराग बत्रा ने देश के आधुनिक मीडिया और बिजनेस इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. माना जाता रहा है कि उनका काम केवल प्रकाशन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने ऐसे इंडस्ट्री मंच, नेतृत्व कार्यक्रम, पुरस्कार, सम्मेलन और बौद्धिक संपदाएं विकसित कीं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के निर्णयकर्ताओं को एक मंच पर लाकर उद्योग जगत में सार्थक विमर्श को दिशा दी.
बता दें कि डॉ. अनुराग बत्रा ने करीब 26 साल पहले एक्सचेंज4मीडिया समूह की स्थापना की थी. आज के समय में यह समूह देश के मीडिया, विज्ञापन और मार्केटिंग इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली मंचों में शामिल हो चुका है. इस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले exchange4media.com, samachar4media.com, IMPACT और Pitch सहित कई प्रतिष्ठित पब्लिकेशंस और ब्रांड संचालित किए जा रहे हैं.
गौरतलब है कि यह सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉ. बत्रा ने कहा कि यह सम्मान प्राप्त करना मेरे लिए बेहद गर्व और सम्मान की बात है. भारत का इवेंट्स और एक्सपीरिएंशियल इकोनॉमी क्षेत्र आज कारोबार, संस्कृति और नवाचार का एक मजबूत आधार बन चुका है. इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देने का अवसर मिलने के लिए मैं आभारी हूं. यह सम्मान हमें ऐसे मंच और समुदाय विकसित करने के लिए और अधिक प्रेरित करेगा, जो समाज और उद्योग पर स्थायी प्रभाव छोड़ें.
जानकारी दें कि साल 2024 में उनको इंटरेनशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज का सदस्य भी चुना गया था. दरअसल, यह एक वैश्विक संस्था है, जो International Emmy Awards से जुड़ी हुई है. यह एक ऐसी संस्था है, जो इस सदस्यता के साथ वे दुनिया के वरिष्ठ टेलीविजन और मीडिया नेताओं के वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बने. बता दें कि भारत और वैश्विक टेलीविजन समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
डॉ. बत्रा ने एक्सपीरिएंशियल इकोनॉमी के विकास में खास रोल निभाया है. माना जाता है कि उन्होंने ऐसे इकोसिस्टम के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, जहां संपादकीय विश्वसनीयताऔर एक्सपीरिएंशियल प्लेटफॉर्म एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.उनके नेतृत्व में आयोजित सम्मेलनों, पुरस्कार समारोहों, समिट्स और नेतृत्व मंचों ने विभिन्न उद्योगों के हजारों पेशेवरों और निर्णयकर्ताओं को एक साथ जोड़ने का कार्य किया है.