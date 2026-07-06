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मीडिया और एक्सपीरिएंशियल इकोनॉमी में योगदान पर विशेष सम्मान, केंद्रीय मंत्री ने डॉ. अनुराग बत्रा को किया सम्मानित

मीडिया और एक्सपीरिएंशियल इकोनॉमी में योगदान के लिए डॉ. अनुराग बत्रा को विशेष सम्मान प्रदान किया गया है. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें विशेष सम्मान से सम्मानित किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 06, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:43 PM IST
मीडिया और एक्सपीरिएंशियल इकोनॉमी में योगदान पर विशेष सम्मान, केंद्रीय मंत्री ने डॉ. अनुराग बत्रा को किया सम्मानित

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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