बेरोजगारी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, सुबह से शाम तक MLA ने लगाई दौड़

जयपुर: बहरोड़ से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव (Baljeet Yadav) ने बेरोजगारी व भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता जैसे मुद्दों को लेकर शुक्रवार को सेंट्रल पार्क में दिन भर दौड़ लगाई. उल्लेखनीय है कि यादव ने गुरुवार को एक विधेयक पर चर्चा के दौरान घोषणा की थी वह राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक कर बेरोजगारों के सपनों का खून करने वाले गैंग व सरकारों की नाकामी के विरोध में कल काले कपड़े पहनकर सूर्योदय से सूर्यास्त तक जयपुर के सेंट्रल पार्क में दौड़ लगाएंगे.

विधायक ने शुक्रवार सुबह सेंट्रल पार्क में दौड़ शुरू करने के साथ ही सोशल मीडिया पर उसका वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में उन्होंने कहा, ‘मैं राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा व्यक्त कर रहा हूं. मैं उन्हें राज्य के युवाओं के दर्द के बारे में बताना चाहता हूं. 23 राज्य ऐसे हैं जहां राजस्थान के युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है और राज्य सरकार नौकरी नहीं दे रही है. तो ऐसे में राज्य का युवा कहां जाए.’

Rajasthan | Independent MLA Baljeet Yadav runs in a park in Jaipur demanding the arrest of officials responsible for the leak of REET paper pic.twitter.com/n49Tg4S5zx

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 25, 2022