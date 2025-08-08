सीमा पर अनोखा रक्षाबंधन: हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, बहनों से कर दिया बड़ा वादा
सीमा पर अनोखा रक्षाबंधन: हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, बहनों से कर दिया बड़ा वादा

Raksha Bandhan celebrated on India borders: पूरे देश में रक्षा बंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यह त्योहार इस बार कुछ खास रहा. स्कूली बच्चियां अपने साथ विशेष रूप से तैयार की गई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वाली राखी लेकर पहुंचीं और देश की रक्षा में दिन-रात डटे जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा. जानें इस मौके पर बहनों से सैनिकों ने क्या वादा किया.

Written By  Rajat Vohra|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:15 PM IST
सीमा पर अनोखा रक्षाबंधन: हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, बहनों से कर दिया बड़ा वादा

Raksha Bandhan 2025: पूरे देश में रक्षा बंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यह त्योहार इस बार कुछ खास रहा. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार यहां तैनात बीएसएफ के जवानों के साथ स्कूली बच्चियों और बॉर्डर की महिलाओं ने रक्षा बंधन मनाया. स्कूली बच्चियां अपने साथ विशेष रूप से तैयार की गई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वाली राखी लेकर पहुंचीं और देश की रक्षा में दिन-रात डटे जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा. इस दौरान जवानों ने भावुक होते हुए कहा, "जैसे ऑपरेशन सिंदूर में देशवासियों की रक्षा की, वैसे ही आगे भी हम पूरी निष्ठा के साथ उनकी सुरक्षा करते रहेंगे."

स्कूली बच्चियों ने ने ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर बनाई बड़ी राखी
वहीं, स्कूली बच्चियों ने कहा कि जो जवान हमारी सीमाओं पर दिन-रात पहरा देते हैं, उन्हें अपने घर-परिवार की कमी महसूस न हो, इसलिए हम आज उनकी लंबी उम्र और सुरक्षित जीवन की कामना करते हुए राखी बांधने आए हैं. इस दौरान स्कूली बच्चियों ने एक बहुत बड़ी ऑपरेशन सिंदूर की राखी भी बना कर लाई थी, जिसे उन्होंने बीएसएफ के जवानों को भेंट किया.

राखी ने बदले जवानों और स्थानीय लोगों के बीच रिश्तें
इतना ही नहीं, बॉर्डर की महिलाओं ने भी इन जवानों का धन्यवाद करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अपने हाथों से विशेष ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राखियां बनाईं और बांधते हुए देश सेवा में उनके अमूल्य योगदान को नमन किया. सीमा पर इस अनोखे रक्षा बंधन ने न सिर्फ त्योहार की मिठास बढ़ाई, बल्कि जवानों और स्थानीय लोगों के बीच भावनात्मक रिश्ता और गहरा कर दिया.

बाजार में ऑपरेशन ‌सिंदूर का पड़ा असर
पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां एक और संसद में लंबी बहस चली वहीं, अब रक्षाबंधन पर भी भारतीय सेना की इस मुहिम पर लोग गर्व कर रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर का असर राखी के बाजार में भी देखने को मिल रहा है. इस बार बाजार में सिंदूरी रंग की राखियां बहनों को काफी पसंद आ रही हैं. बााजार ने पहले ही बहनों की मंशा भांप ली थी. इसलिए बाजारों में हर दुकान पर सिंदूरी रंग की राखियों की खासी डिमांड है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

;