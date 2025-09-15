'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत का UK पर तंज; बोले- गलत हुई चर्चिल की भविष्यवाणी
Advertisement
trendingNow12922672
Hindi Newsदेश

'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत का UK पर तंज; बोले- गलत हुई चर्चिल की भविष्यवाणी

RSS चीफ ने कहा कि जहां-जहां भारत पहुंचा, वहां उसने सभ्यता और शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से जीवन को उन्नत किया. उन्होंने कहा कि भारतीय दृष्टिकोण की खासियत यह रही कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी पहचान के साथ सम्मानित रहा, लेकिन आपसी संवाद और सहयोग लगातार बना रहा. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत का UK पर तंज; बोले- गलत हुई चर्चिल की भविष्यवाणी

RSS Chief Mohan Bhagwat Taunt on Britain: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने विंस्टन चर्चिल के बयान को लेकर ब्रिटेन पर तंज कसा है. आरएसएस चीफ मोहन भागवत मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज विकास की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. जिन लोगों ने कभी इस पर संदेह जताया था, वे अब गलत साबित हो रहे हैं. अपने संबोधन में उन्होंने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का भी जिक्र किया और उन पर तंज कसते हुए कहा कि भारत की प्रगति चर्चिल जैसी धारणाओं को पूरी तरह झुठला रही है.

मोहन भागवत ने आगे कहा कि भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसने कभी किसी देश पर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं की और न ही किसी पर अपने धर्म या व्यापार को थोपने का प्रयास किया. जहां-जहां भारत पहुंचा, वहां उसने सभ्यता और शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से जीवन को उन्नत किया. उन्होंने कहा कि भारतीय दृष्टिकोण की खासियत यह रही कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी पहचान के साथ सम्मानित रहा, लेकिन आपसी संवाद और सहयोग लगातार बना रहा. आरएसएस चीफ ने उदाहरण देते हुए बताया कि विदेशी विद्वान विलियम डेली ने अपनी प्रसिद्ध किताब 'द गोल्डन वे' में भारत की इसी वैश्विक भूमिका और उसके व्यापक प्रभाव का विस्तार से उल्लेख किया है.

हम सब एक हैं... हर वस्तु में पवित्रता है
मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का वास्तविक अस्तित्व और उसकी शक्ति हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए उस भाव में निहित है जो सबमें अपनापन और भक्ति का संदेश देता है. उन्होंने कहा कि भारत का जीवनदर्शन हमेशा से यही रहा है कि हम सब एक हैं पेड़ और इंसान, नदी और इंसान, पहाड़ और इंसान इन सबमें एक ही चैतन्य विद्यमान है. इसी गहन दृष्टिकोण के कारण भारत ने हजारों वर्षों तक पूरी दुनिया का नेतृत्व किया है.भागवत ने आगे कहा कि भारत में यह शिक्षा बचपन से दी जाती है कि हर वस्तु में पवित्रता है. चाहे किताब हो या साधारण कागज उसमें मां सरस्वती का वास माना जाता है. यही विद्या और संस्कार भारत की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मोहन भागवत ने कसा ब्रिटेन पर तंज
अपने संबोधन के दौरान आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन की मौजूदा हालात को देखते हुए उनके पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का जिक्र कर जोरदार तंज कसा. दरअसल चर्चिल ने भारत की आजादी के समय कहा था कि भारत को आजादी तो दे दी है लेकिन क्या वो उसे संभाल पाएगा. उन्होंने कहा था कि भारत आजादी के बाद भी बंटेगा और स्थिर नहीं रह पाएगा. मोहन भागवत ने चर्चिल के बयान को याद दिलाते हुए ब्रिटेन की मौजूदा हालात पर कहा कि भारत आज भी एकजुट है और ब्रिटेन विभाजन की ओर बढ़ रहा है.

भागवत ने बताईं मौजूदा समय की चुनौतियां
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन के दौरान मौजूदा समय की चुनौतियों को गिनवाते हुए कहा कि आज भले ही विज्ञान और तकनीक में काफी प्रगति हुई हो लेकिन हमारे संसार का पर्यावरण काफी बिगड़ गया है. संस्कार खत्म होने की वजहों से परिवार टूट रहे हैं और माता-पिता को सड़क पर छोड़ने जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं. हमारी नई पीढ़ी में संस्कारों की कमी आई है जिसकी वजह से उनमें विकृत प्रवृत्तियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. दुनिया में हर तरह के प्रयोग हो रहे हैं लेकिन असली बात यानि की अपनापन और भक्ति खत्म होते जा रहे हैं. यही वजह है कि आज के समाज में काफी समस्याएं बढ़ीं हुईं हैं. 

यह भी पढ़ेंः बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

rssMohan Bhagwat

Trending news

'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
rss
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
BJP
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
amit shah
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
puja khedkar
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
PM Modi in Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
PM Modi in Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
Maharashtra
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
;