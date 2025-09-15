'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत का UK पर तंज; बोले- गलत हुई चर्चिल की भविष्यवाणी

RSS Chief Mohan Bhagwat Taunt on Britain: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने विंस्टन चर्चिल के बयान को लेकर ब्रिटेन पर तंज कसा है. आरएसएस चीफ मोहन भागवत मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज विकास की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. जिन लोगों ने कभी इस पर संदेह जताया था, वे अब गलत साबित हो रहे हैं. अपने संबोधन में उन्होंने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का भी जिक्र किया और उन पर तंज कसते हुए कहा कि भारत की प्रगति चर्चिल जैसी धारणाओं को पूरी तरह झुठला रही है.

मोहन भागवत ने आगे कहा कि भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसने कभी किसी देश पर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं की और न ही किसी पर अपने धर्म या व्यापार को थोपने का प्रयास किया. जहां-जहां भारत पहुंचा, वहां उसने सभ्यता और शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से जीवन को उन्नत किया. उन्होंने कहा कि भारतीय दृष्टिकोण की खासियत यह रही कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी पहचान के साथ सम्मानित रहा, लेकिन आपसी संवाद और सहयोग लगातार बना रहा. आरएसएस चीफ ने उदाहरण देते हुए बताया कि विदेशी विद्वान विलियम डेली ने अपनी प्रसिद्ध किताब 'द गोल्डन वे' में भारत की इसी वैश्विक भूमिका और उसके व्यापक प्रभाव का विस्तार से उल्लेख किया है.

हम सब एक हैं... हर वस्तु में पवित्रता है

मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का वास्तविक अस्तित्व और उसकी शक्ति हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए उस भाव में निहित है जो सबमें अपनापन और भक्ति का संदेश देता है. उन्होंने कहा कि भारत का जीवनदर्शन हमेशा से यही रहा है कि हम सब एक हैं पेड़ और इंसान, नदी और इंसान, पहाड़ और इंसान इन सबमें एक ही चैतन्य विद्यमान है. इसी गहन दृष्टिकोण के कारण भारत ने हजारों वर्षों तक पूरी दुनिया का नेतृत्व किया है.भागवत ने आगे कहा कि भारत में यह शिक्षा बचपन से दी जाती है कि हर वस्तु में पवित्रता है. चाहे किताब हो या साधारण कागज उसमें मां सरस्वती का वास माना जाता है. यही विद्या और संस्कार भारत की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं.

मोहन भागवत ने कसा ब्रिटेन पर तंज

अपने संबोधन के दौरान आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन की मौजूदा हालात को देखते हुए उनके पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का जिक्र कर जोरदार तंज कसा. दरअसल चर्चिल ने भारत की आजादी के समय कहा था कि भारत को आजादी तो दे दी है लेकिन क्या वो उसे संभाल पाएगा. उन्होंने कहा था कि भारत आजादी के बाद भी बंटेगा और स्थिर नहीं रह पाएगा. मोहन भागवत ने चर्चिल के बयान को याद दिलाते हुए ब्रिटेन की मौजूदा हालात पर कहा कि भारत आज भी एकजुट है और ब्रिटेन विभाजन की ओर बढ़ रहा है.

भागवत ने बताईं मौजूदा समय की चुनौतियां

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन के दौरान मौजूदा समय की चुनौतियों को गिनवाते हुए कहा कि आज भले ही विज्ञान और तकनीक में काफी प्रगति हुई हो लेकिन हमारे संसार का पर्यावरण काफी बिगड़ गया है. संस्कार खत्म होने की वजहों से परिवार टूट रहे हैं और माता-पिता को सड़क पर छोड़ने जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं. हमारी नई पीढ़ी में संस्कारों की कमी आई है जिसकी वजह से उनमें विकृत प्रवृत्तियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. दुनिया में हर तरह के प्रयोग हो रहे हैं लेकिन असली बात यानि की अपनापन और भक्ति खत्म होते जा रहे हैं. यही वजह है कि आज के समाज में काफी समस्याएं बढ़ीं हुईं हैं.

