Advertisement
trendingNow12962062
Hindi Newsदेश

पहली बार 30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-सेना अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? हो रही मीटिंग पर मीटिंग, क्या है टारगेट

United Nations Triangular Cooperation Conference 2025: 30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ और सीनियर सेना अधिकारी दिल्ली में UNTCC 2025 कॉन्क्लेव के लिए आए हुए हैं. 14-16 अक्टूबर तक पीसकीपिंग चैलेंजेस, बेस्ट प्रैक्टिस, टेक इनोवेशन पर चर्चा हो रही है. राजनाथ सिंह ने 'वसुधैव कुटुंबकम' पर जोर दिया है. जानें इन सभी का क्या है टारगेट?  

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 15, 2025, 06:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहली बार 30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-सेना अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? हो रही मीटिंग पर मीटिंग, क्या है टारगेट

Army Chief General Upendra Dwivedi meets Kazakhstan counterpart: दुनिया भर से 30 से ज्यादा देशों के आर्मी चीफ और सीनियर सेना अधिकारी इन दिनों नई दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. वजह? संयुक्त राष्ट्र ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज (UNTCC) चीफ्स कॉन्क्लेव 2025. ये तीन दिवसीय मीटिंग 14 से 16 अक्टूबर तक चल रही है, जहां वैश्विक शांति मिशनों को मजबूत करने पर जोर है. भारत, जो यूएन पीसकीपिंग में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है. मीटिंग पर मीटिंग हो रही है. जिसमें प्लेनरी सेशन्स, बाइलेटरल टॉक्स, डिफेंस एग्जिबिशन और कल्चरल एक्सचेंज. लेकिन टारगेट क्या? चलिए, सरल शब्दों में समझते हैं.

पूरी दुनिया की शांति के लिए क्यों जरूरी ये जमावड़ा?
आज की दुनिया में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं. आतंकवाद, साइबर अटैक, रीजनल अस्थिरता और मानवीय संकट. ऐसे में यूएन पीसकीपिंग मिशन पुराने हो चुके हैं. इस कॉन्क्लेव में 15 आर्मी चीफ्स और 17 वाइस चीफ्स समेत 32 देशों के प्रतिनिधि भारत में आए हुए हैं. देशों में भूटान, बुरुंडी, इथियोपिया, फिजी, फ्रांस, घाना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पोलैंड, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, उरुग्वे और वियतनाम शामिल हैं. रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक, "ये फोरम ऑपरेशनल चैलेंजेस, इवॉल्विंग थ्रेट्स, इंटरऑपरेबिलिटी, डिसीजन-मेकिंग में इंक्लूसिविटी और टेक्नोलॉजी-ट्रेनिंग की भूमिका पर चर्चा करेगा.

भारत का क्या है टारगेट?
इस कॉन्क्लेव के जरिए भारत अन्य देशों के साथ एक बेहतर रिश्ता सेना के स्तर पर बढ़ा रहा है. तभी तो थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संयुक्त राष्ट्र त्रिकोणीय सहयोग सम्मेलन (यूएनटीसीसी) 2025 के दौरान कज़ाकिस्तान के थल सेना प्रमुख मेजर जनरल मेरेके कुचेकबायेव से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच मज़बूत रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कज़ाकिस्तान के थल सेना प्रमुख से की मुलाकात
X पर एक पोस्ट में सेना के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय (एडीजी पीआई) ने कहा, "#यूएनटीसीसी2025 के दौरान, जनरल उपेंद्र द्विवेदी सीओएएस ने कज़ाकिस्तान के थल सेना प्रमुख मेजर जनरल मेरेके कुचेकबायेव से मुलाकात की है. इस बैठक में दोनों देशों के बीच स्थायी रक्षा साझेदारी की पुष्टि की गई, जिसमें प्रशिक्षण सहयोग, क्षमता निर्माण और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए निरंतर सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया." सेना प्रमुखों के बीच यह बातचीत उस समय हुई जब भारत ने 14 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों (UNTCC) के प्रमुखों के सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है., जहां दुनिया भर के सैन्य नेता उभरते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य पर अपने विचार साझा करने और विश्व शांति के मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग को मज़बूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं.

हमें अभी से तैयार रहना होगा: जीन-पियरे लैक्रोइक्स
सम्मेलन के दौरान शांति अभियानों के अवर महासचिव जीन-पियरे लैक्रोइक्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे संयुक्त राष्ट्र समय के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित हुआ है. लैक्रोइक्स ने इस बात पर ज़ोर दिया, "भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए, हमें आज ही तैयार रहना होगा. आगे आने वाली चुनौतियाँ वास्तविक हैं और अगर हम उद्देश्य में एकजुट रहें, कार्यों में व्यावहारिक रहें और शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग रहें, तो उनका सामना करने की हमारी क्षमता भी वास्तविक है." अपनी टिप्पणियों में, उन्होंने आगे कहा, "हम सामूहिक रूप से संकटों की विविधता के आधार पर अपेक्षाओं और अनुरोधों के अनुकूल ढलने में सक्षम रहे हैं, लेकिन हमें तैयार रहना होगा." 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Army Chief General Upendra Dwivedi

Trending news

30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
Army Chief General Upendra Dwivedi
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
DNA
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
India-Mongolia Relations
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
DNA
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
DNA
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
Jammu and Kashmir
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा