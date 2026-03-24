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111 नहीं, सिर्फ 11 विधायक दे दो...एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा; AIMIM नेता का विवादित बयान

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने ईद मिलन समारोह में विवादित बयान दिया है. उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि हमें 111 नहीं, सिर्फ 11 विधायक दे दो, फिर एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:15 AM IST
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111 नहीं, सिर्फ 11 विधायक दे दो...एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा; AIMIM नेता का विवादित बयान

UP AIMIM Chief Haji Shaukat Ali: यूपी के 111 नहीं बस 11 विधायक दे दो, मुसलमानों का एनकाउंटर करने वाले का भी एकाउंटर होगा... यह विवादित बयान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने दिया है. अपने भाषण के दौरान उन्होंने मस्जिद और मदरसों की हिफाजत को लेकर भी कहा कि अगर हमें इन जगहों की सुरक्षा करनी है तो फिर एक डंडा, एक झंडा और एक नेता बनाना पड़ेगा.

सिर्फ 11 विधायक दे दो...

यूपी के मेरठ में ईद मिलन समारोह में पहुंचे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने कहा,'यूपी के 111 नहीं, बस 11 विधायक दे दो, मुसलमान का एनकाउंटर करने वाले का भी एकाउंटर होग, ये वादा करके जा रहा हूं. अपनी मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत करनी है तो एक डंडा, एक झंडा और एक नेता बनाना पड़ेगा. आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाना पड़ेगा, विकास गोरखपुर और सैफई में ही नहीं होगा मेरठ में भी होगा.'

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मेरठ कप्तान को भी दिया चैलेंज

हापुड़ रोड के लब्बैक फार्म हाउस हाजीपुर में हुआ था ईद मिलन समारोह में बोलते हुए, उन्होंने नमाज को लेकर मेरठ के कप्तान के बयान का जिक्र करते हुए कहा,'मेरठ के कप्तान ने कहा था सड़क पर जो नमाज पढ़ेगा उसका लाइसेंस रद्द होगा, बोले मुझे उम्मीद है कि जब रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो कप्तान इसी तरीके का दूसरा बयान देंगे कि खबरदार रामनवमी के जुलूस पर मस्जिद के सामने किसी ने नागिन डांस किया तो उसके पैर में गोली मारूंगा. कप्तान साहब इस हिंदुस्तान को हमारे लोगों ने आजाद कराया था.' 

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

हाजी शौकत ने समर्थकों से कहा गांव-गांव जाकर बताओ कि इस मुल्क में हमारे साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है और भाजपा ने हमारे मदारिस (मदरसों) को ताला लगा दिया था. इल्जाम की बुनियाद पर हमारे घरों पर बुलडोजर चला दिये गए, बताओ कि हमें इल्जाम की बुनियाद पर गोलियां मार दी गईं. उन्होंने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा,'जिसे 111 विधायक जिताकर दिए वो कह रहा है मेरी सरकार नहीं मैं क्या करूं.'

पश्चिम बंगाल के लिए ओवैसी का ऐलान

इस बीच, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि पार्टी पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव, हुमायूं कबीर की 'आम जनता उन्नयन पार्टी' के साथ गठबंधन में लड़ेगी. 'आम जनता उन्नयन पार्टी' (AJUP) के संस्थापक और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

बंगाल कब, कहां होंगी वोटिंग?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, 2026 को होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी. चुनाव आयोग के अनुसार पहला चरण, जिसमें 152 विधानसभा सीटें शामिल हैं. 30 मार्च 2026 को गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ शुरू होगा. इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल है, जबकि नामांकन की जांच 7 अप्रैल को होगी. उम्मीदवारों को 9 अप्रैल तक अपना नामांकन वापस लेने की अनुमति होगी. पहले चरण के लिए मतदान 23 अप्रैल को होगा.

दूसरे चरण के लिए जिसमें 142 विधानसभा सीटें शामिल हैं, गजट नोटिफिकेशन 2 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल है और नामांकन की जांच 10 अप्रैल को होगी. उम्मीदवार 13 अप्रैल तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. इस चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल को होना है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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