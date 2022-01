यूपी चुनाव: कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे मिला टिकट

Congress Candidate Second List in UP: कांग्रेस ने यूपी असेंबली चुनाव (UP Assembly Election 2022) के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में भी 40 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को टिकट दिए गए हैं. जिन महिलाओं को टिकट मिले हैं, उनमें कई ऐसी हैं, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ काम लंबे वक्त तक काम किया है.

आगरा कैंट से सिकंदर वाल्मीकि को टिकट

कांग्रेस (Congress Candidate Second List in UP) ने वाल्मीकि समाज के अधिकारों के लिए लड़ने वाले सिकंदर वाल्मीकि को आगरा कैंट सीट पर प्रत्याशी बनाया है. सिकंदर वाल्मीकि जल निगम में सरकारी कर्मचारी थे. अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी. कांग्रेस ने कहा कि नौकरी करते समय सिकंदर वाल्मीकि ने जब उन्होंने हाथरस की बलात्कार पीड़िता के न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाला था, तब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. पुलिस हिरासत में कथित तौर पर अरुण वाल्मीकि की हत्या के बाद भी उन्होंने न्याय के लिए आवाज उठाई थी.

साहिबाबाद सीट से संगीता त्यागी बनीं उम्मीदवार

गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से कांग्रेस ने अपने दिवंगत प्रवक्ता राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी को उम्मीदवार बनाया है. राजीव त्यागी की टीवी चैनल पर चल रही एक लाइव डिबेट के दौरान हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी. संगीता त्यागी ने टीवी चैनलों में नफ़रत के तत्वों से भरी बहस को इसका ज़िम्मेदार बताया था और वे टीवी चैनलों में हेट स्पीच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गई थीं.

स्याना से पूनम पंडित लड़ेंगी चुनाव

वहीं किसान आंदोलन में सक्रिय रही पूनम पंडित को स्याना से कांग्रेस (Congress Candidate Second List in UP) ने उम्मीदवार बनाया है. पार्टी के अनुसार, पूनम पंडित ने किसान आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया और किसान आंदोलन की मुखर आवाज़ बनीं. पूनम ने महिलाओं के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया.

खुर्जा से टुक्की मल खटीक की खुली किस्मत

कांग्रेस ने टुक्की मल खटीक को खुर्जा से उम्मीदवार बनाया है. टुक्की मल खटीक सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं. कोरोना के समय उन्होंने लगातार सड़कों पर जा रहे श्रमिकों को भोजन- पानी उपलब्ध करवाया और हज़ारों जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचाया. टुक्की मल खटीक बुलन्दशहर के ज़िला अध्यक्ष भी रहे हैं.

ये भी पढ़ें- यूपी चुनाव: अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे असेंबली का चुनाव, सामने आ गया सीट का नाम

बड़ौत सीट से राहुल कश्यप बने कैंडिडेट

पार्टी (Congress Candidate Second List in UP) ने बड़ौत सीट से राहुल कश्यप को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है. राहुल कश्यप कहार समाज से आते हैं और अपने समाज के अधिकारों के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं. उन्होंने जिला पंचायत चुनाव लड़कर इलाके में अपनी पहचान बनाई है.

LIVE TV