अल-कायदा का आतंकी कोयंबटूर से अरेस्ट: PAK हैंडलर्स के इशारे पर बना रहा था हैकिंग टूल, 'सीक्रेट-ऐप' का भी खुलासा

तमिलनाडु के कोयंबटूर से अल-कायदा से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी को दबोचा गया है. उत्तर प्रदेश एटीएस ने तमिलनाडु पुलिस के साथ मिलकर यह सफलता हासिल की है. पकड़े गए आतंकी की उम्र 19 साल है और उसका नाम मकसूद अली है. यह पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए खतरनाक हैकिंग टूल बना रहा था. उसने 'कैप्टन एम नेटवर्क' नाम से एक सीक्रेट ऐप भी तैयार किया था, इस ऐप और सोशल मीडिया के जरिए वह भारतीय लड़कों को बरगला रहा था. 12 सितंबर को यूपी के आजमगढ़ में पकड़े गए मुख्य आरोपी मोहम्मद नबील से मिले सुराग के बाद यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है.
19 साल का मकसूद अली असल में यूपी के सिद्धार्थनगर से बांसी क्षेत्र में आने वाले मधवापुर गांव का रहने वाला है. वह लंबे समय से तमिलनाडु के कोयंबटूर में छिपकर रह रहा था. यूपी एटीएस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ पहुंच चुकी है. अब उसे कोर्ट में पेश करके आगे की कानूनी कार्रवाई और पूछताछ की जाएगी.
एटीएस के अनुसार, मकसूद अली अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्रुप बनाकर देश विरोधी गतिविधियों के लिए लड़कों को फंसा रहा था. वह युवाओं में कट्टरपंथ का जहर भरकर उन्हें मुजाहिद बनने के लिए उकसाता था. इसके लिए लड़कों को पैसे का लालच और आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया गया था. जांच में यह भी सामने आया है कि इस मॉड्यूल के तार भारत के कई राज्यों के साथ-साथ विदेशों में बैठे लोगों से भी जुड़े हुए हैं.
जांच के दौरान सामने आया कि मकसूद अली देश विरोधी हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के हैंडलरों के संपर्क में आया था. एटीएस के मुताबिक, वह पाकिस्तान के हैंडलरों से संपर्क कर ‘हैकिंग टूल’ तैयार कर रहा था. पूछताछ में उसने बताया कि पायथन, जावा, कोडिंग और हैकिंग की जानकारी उसने ऑनलाइन संसाधनों, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम और विभिन्न व्हाट्सऐप ग्रुप्स के जरिए हासिल की थी.
मकसूद ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ‘कैप्टन एम नेटवर्क’ नाम का एक सिक्योर मोबाइल ऐप बनाया था. इसका मोटो था ‘एक प्लेटफॉर्म, एक मकसद: यूनिटी, प्लान एंड एक्शन’. जांच में पता चला है कि मकसूद, नबील और उनके साथी इसी ऐप के जरिए आपस में सीक्रेट बातचीत करते थे. इसके अलावा मकसूद कई संदिग्ध वॉट्सऐप ग्रुप्स भी चला रहा था, जिनमें 'यूयू एंट्री गेट', 'यूनाइटेड उम्माह', 'गजवा-ए-हिंद', 'टीम ब्लैक हैट' और 'लश्कर-ए-महदी' शामिल हैं. इन ग्रुप्स में पाकिस्तानी नंबरों वाले संदिग्ध और वहां के हैकर्स भी मौजूद थे, जिनके जरिए कट्टरपंथी सोच और जिहादी नफरत फैलाई जा रही थी.
मकसूद, मुख्य आरोपी मोहम्मद नबील के बनाए एक सीक्रेट वॉट्सऐप ग्रुप 'ला गालिब-इल्लल्लाह' का भी एक्टिव मेंबर था. इस ग्रुप में आतंकी संगठन एक्यूआईएस का भड़काऊ साहित्य बांटा जा रहा था, इतना ही नहीं, ग्रुप में बम और आईईडी (IED) बनाने के तरीके सिखाने वाले वीडियो भी शेयर किए जा रहे थे.