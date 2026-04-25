तोहफे में पिस्टल, टारगेट पर RSS के दफ्तर...पाकिस्तान भेजा व्हाट्सएप कोड; समीर-हिज्बुल्ला की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे

UP ATS: समीर और हिज्बुल्ला को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. इन दोनों ने फर्जी आईडी पर कुछ सिम कार्ड एक्टिव किए थे और इनका कोड पाकिस्तान में शहजाद भट्टी को दिया था. इसके अलावा इन्हें तोहफे में पिस्टल भी मिलती थी.
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Hezbollah: देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में समीर और हिज्बुल्ला को गिरफ्तार किया गया है. इन्हें लेकर के अब बड़ा खुलासा हुआ है. यूपी एटीएस ने जिस समीर खान को गिरफ्तार किया है, उसने फर्जी आईडी पर कुछ सिम कार्ड एक्टिव किए और इनका कोड पाकिस्तान में शहजाद भट्टी को दिया था. इसके बाद से इन नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जा रहा है. इससे पहले गाजियाबाद में पकड़े गए मॉड्यूल ने भी इरम ने इसी तरह से कुछ नंबर को व्हाट्सएप पर एक्टिव कराकर पाकिस्तान में शहजाद भट्टी और सरदार को कोड दिए थे.
आईएसआई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम करने वाले आरोपी समीर खान और तुषार उर्फ हिज्बुल्ला अली से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है. यूपी एटीएस ने जिस समीर खान को गिरफ्तार किया है, उसने फर्जी आईडी पर कुछ सिम कार्ड एक्टिव किए और इनका कोड पाकिस्तान में शहजाद भट्टी को दिया था. इसके बाद से इन नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जा रहा है
व्हाट्सएप एक्टिव करने के लिए कोड समीर के पास मौजूद मोबाइल नंबर पर आये, जो पाकिस्तान में बैठे साथियों को दे दिए थे. इसके बाद से इन मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल पाकिस्तान में ही किया जा रहा है. पाकिस्तान के मोबाइल नंबरों को कंट्री कोड +92 है. भारत में एक्टिव नंबर पर पाकिस्तान में व्हाट्सएप चलाकर वहां से कॉल की जाती है तो पता चला नहीं चलता कि नंबर पाकिस्तान में चलाया जा रहा है. इन नंबरों का इस्तेमाल खुफिया एजेंसी से बचने के लिए भी किया जाता है. इसके अलावा इन्हें तोहफे में पिस्टल भी मिली थी. ये पिस्टल हैंडलर भेजते थे. तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान में शामिल होने पर पाकिस्तानी हैंडलर पिस्टल बतौर गिफ्ट भेजते थे. साथ ही साथ मोटी रकम भी भेजते थे.
यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद दोनों संदिग्ध आतंकियों ने कुबूला है कि उनकी तैयारी लखनऊ और दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दफ्तरों पर हमला करने की थी. एके-47 और हैंड ग्रेनेड से हमला किया जाना था, शहजाद भट्टी ने उनको कई टारगेट दिए थे. उनसे बड़े सरकारी भवनों में हमला करने को कहा गया था. ये दोनों शहजाद भट्टी व आबिद जट के संपर्क में थे. उन्हें दिल्ली और संघ कार्यालय और लखनऊ में संघ कार्यालय की रेकी करने की हिदायत दी गई थी, दोनों ने कार्यालय की रेकी भी की थी.
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