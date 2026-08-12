/UP-बिहार समेत 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा! दिल्ली-NCR में फिर बदला मौसम, IMD का अलर्ट

देश के कई हिस्सों में अगस्त की शुरुआत बारिश के साथ हुई और अब भी मॉनसून की गतिविधियां बनी हुई हैं. दिल्ली-NCR से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है. अगस्त के पहले सप्ताह में हुई बारिश ने कई जगहों पर पुराने रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिए. मौसम विभाग ने अब 13 अगस्त के लिए देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. कहीं हल्की से मध्यम बारिश तो कहीं भारी और बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. कुछ राज्यों में गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है.
दिल्ली-NCR में 13 अगस्त को मौसम सुहाना रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक आसमान में दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है. कई इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. हवा में नमी का स्तर भी काफी ज्यादा रह सकता है, जिससे उमस महसूस हो सकती है. 14 अगस्त को तापमान में मामूली गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक पहुंच सकता है और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.
उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है. पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में 13 अगस्त को भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 18 अगस्त के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं. पश्चिमी यूपी में भी 13 और 14 अगस्त को कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इसके बाद 14 से 17 अगस्त के बीच पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं. ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जलभराव को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है.
बिहार में भी बारिश का दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार 12 और 13 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है. इसके बाद 14 से 18 अगस्त के बीच बिहार के बड़े हिस्से में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है. यानी आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों में बादल और बारिश दोनों देखने को मिल सकते हैं.
पश्चिम बंगाल में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है. बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उसके प्रभाव से बने अवदाब के कारण राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर तेज हुआ है. 13 अगस्त को पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया और पश्चिम बर्दवान में भारी बारिश की संभावना है. 14 अगस्त को पूर्वी बर्दवान, पश्चिम बर्दवान, पुरुलिया और बीरभूम में भारी बारिश हो सकती है. 15 अगस्त को बीरभूम, पूर्वी बर्दवान और नदिया में भी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है.
उत्तर बंगाल के जिलों में भी बारिश का दौर थमने वाला नहीं है. 13 अगस्त को जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में भारी बारिश की संभावना है. 14 अगस्त को दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार में भारी बारिश हो सकती है. वहीं 15 अगस्त को दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
राजस्थान में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है. अगले 24 घंटे के दौरान जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है. हालांकि 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने का अनुमान है.
मौसम विभाग ने कई अन्य राज्यों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश का खतरा भी जताया गया है. भारी बारिश का अलर्ट **उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात** के लिए भी जारी किया गया है. कुल मिलाकर अगले कुछ दिन देश के कई हिस्सों में बारिश के लिहाज से सक्रिय रहने वाले हैं. खासकर उन इलाकों में सतर्क रहने की जरूरत है, जहां भारी बारिश के साथ आंधी, बिजली गिरने या जलभराव की आशंका जताई गई है.