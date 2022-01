जेपी नड्डा का अखिलेश पर निशाना, बोले- खुद को किसान नेता कहने वालों ने नहीं किया किसानों का भला

इटावा: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला. नड्डा ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि खुद को किसान नेता कहने वालों ने किसानों का भला नहीं किया. उन्होंने कहा कि सपा-बसपा ने सिर्फ राज्य में जातिगत राजनीति की है. साथ ही भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम किया गया है. नड्डा ने कहा, 'बीते पांच साल में यूपी में विकास की रफ्तार काफी बढ़ी है.'

जेपी नड्डा यही नहीं रुके उन्होंने कहा,' कई लोगों ने खुद को एक किसान नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया वह किसानों के कल्याण के लिए कोई नहीं कर सका. भारत का कृषि बजट 22000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष (2014) से बढ़ाकर 1.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है'

Many people tried to project themselves as a farmer leader but no one could do for welfare of farmers what PM Narendra Modi did. India's agriculture budget has been increased to Rs 1.23 lakh crores per annum from Rs 22000 crores per annum (2014): BJP chief JP Nadda in Etawah, UP pic.twitter.com/K6xICagVbO

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 29, 2022