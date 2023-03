UP Politics: 2024 से पहले यूपी BJP में बड़ा फेरबदल! संगठन में इन 8 नए चेहरों को जगह, 4 की बदली जिम्मेदारी

UP BJP New Team: उत्तर प्रदेश बीजेपी (UP BJP) ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है. 45 मेंबर्स की टीम में 18 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. इसके अलावा 7 लोगों को महामंत्री और 16 को मंत्री बनाया गया है. यूपी बीजेपी की नई टीम में कई पदधिकारियों को एक बार फिर से संगठन में काम करने का अवसर दिया गया है. यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी (Bhupendra Chaudhary) ने पदाधिकारियों की लिस्ट जारी करके बताया कि 45 सदस्यों को टीम में जगह दी गई है. 18 को उपाध्यक्ष, 7 को महामंत्री और 16 लोगों को मंत्री बनाया है. इस टीम में पंकज सिंह, कांता कर्दम, विजय बहादुर पाठक, सलिल विश्नोई, संतोष सिंह, सत्यपाल सैनी और सुरेन्द्र नागर जैसै कई बड़े चेहरे शामिल हैं. इन्हें उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है. आइए जानते हैं कि किस-किस को यूपी बीजेपी की टीम में जगह दी गई है.

यूपी BJP ने इन नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी यूपी बीजेपी की टीम में 8 नए चेहरों को शामिल किया गया है. वहीं चार पदाधिकारियों का कद बढ़ा है. मानवेंद्र सिंह, डॉ. धर्मेंद्र सिंह और मोहित बेनीवाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा प्रदेश मंत्री सुभाष यदुवंश और संजय राय को अब महामंत्री नियुक्त किया गया है. इसके अलावा देवेश कोरी और त्रयंबक त्रिपाठी को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है. रामप्रताप सिंह को भी महामंत्री बनाया गया. नए चेहरों में शिवभूषन सिंह, बसंत त्यागी, अभिजात मिश्रा और सुरेश पासी का नाम शामिल है. इन्हें प्रदेश मंत्री बनाया गया है. कौन-कौन बना महामंत्री? बता दें कि यूपी बीजेपी ने कमलावती सिंह, नीलम सोनकर, सुनीता दयाल, बृज बहादुर, मानवेन्द्र सिंह, दिनेश कुमार शर्मा, मोहित बेनीवाल, पदमसेन चौधरी, देवेश कुमार कोरी, त्रियंबक त्रिपाठी और डॉ. धमेंन्द्र सिंह को भी उपाध्यक्ष बनाया है. इसके अलावा गोविंद नारायण शुक्ला, अनूप गुप्ता, अमर पाल मौर्या, संजय राय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह और सुभाष युदवंश को महामंत्री बनाया गया. प्रदेश मंत्री बनाए गए ये नेता वहीं, डॉ. चन्द्रमोहन सिंह, शंकर गिरी, अंजुला सिंह माहौर, मीना चौबे, शंकर लोधी, विजय शिवहरे, अनामिका चौधरी, शंकुतला चौहान, अर्चना मिश्रा, पूनम बजाज, बसंत त्यगी, अमित वाल्मिकी, सुरेश पासी, शिवभूषन सिंह, डीपी भारती और अभिजात मिश्रा को प्रदेश मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है. मनीष कपूर बने कोषाध्यक्ष यूपी बीजेपी की टीम में मनीष कपूर को कोषाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा संजीव अग्रवाल को सह-कोषाध्यक्ष और भारत दीक्षित को कार्यालय प्रभारी बनाया गया है. वहीं, ओमप्रकाश श्रीवास्तव को प्रकोष्ठ एवं विभाग के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है. जान लें कि प्रदेश संगठन में पदाधिकारियों के अलावा यूपी बीजेपी चीफ ने 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम का भी ऐलान किया है. कमलेश मिश्रा को अवध, दिलीप पटेल को काशी और शहजानंद राय को गोरखपुर का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा द्रुवविजय सिंह शाक्य को, ब्रज प्रकाश पाल को कानपुर-बुंदेलखंड और सतेन्द्र सिसोदिया को पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है. (इनपुट- आईएएनएस)