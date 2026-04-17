पहले लखनऊ, अब दिल्ली में देर रात तक चली बैठक... बंगाल चुनाव के बीच यूपी में बड़े बदलाव की आहट

एक तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले सियासी माहौल गरम है, इधर यूपी में भी बड़े बदलाव की आहट महसूस की जा रही है. पिछले एक हफ्ते में दो बैठकों के बाद अगले एक हफ्ते में बड़ा फैसला हो सकता है.
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कुछ दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े लखनऊ में थे और अब 16 अप्रैल की देर रात तक दिल्ली में बैठक चली है. सुबह होते ही चर्चा तेज हो गई कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार इसी हफ्ते हो सकता है. कई पत्रकार अपने सूत्रों के हवाले से दावा कर हे हैं कि संगठन में नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार दोनों एक साथ होगा. बताया जा रहा है कि लखनऊ में शुरुआती बातचीत के बाद दिल्ली तक रिपोर्ट पहुंची. अब इस बैठक के बाद दिल्ली में बड़ा फैसला लिया जा सकता है.
भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के साथ मंथन किया है. सोशल मीडिया पर रविवार या सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार होने का दावा किया जा रहा है. इससे पहले यूपी में संगठन चुनाव के पर्यवेक्षक विनोद तावड़े ने दो दिवसीय दौरे में लखनऊ में बैठकें की थीं. उन्होंने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दी है.
यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब सीएम योगी बंगाल विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं. पिछले दिनों तावड़े ने लखनऊ में सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में उनकी राय ली थी. भाजपा का पूरा ध्यान यूपी में अगले साल के विधानसभा चुनाव पर है. ऐसे में जो भी फैसला होगा, उसमें सारे सामाजिक समीकरणों, नाराज समुदाय को खुश करने के साथ ओबीसी में कुछ विशेष वर्गों के चेहरों को मंत्रिमंडल और संगठन में अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी है.
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यूपी में अभी 6 नए मंत्रियों की जगह खाली है. माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को शामिल करने के साथ, कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है. कुछ आयोगों और निगमों में भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है.
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