/DNA: ब्रिटेन से 5 गुना तेज दौड़ रहा यूपी का एक्सप्रेसवे मिशन, सड़कों पर लिखी जा रही विकास की नई तकदीर

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जो सड़कें हम बना रहे हैं वो हमारी लिखी हुई किस्मत है. यानी अच्छी सड़कें किसी भी देश की अच्छी किस्मत हैं. अब हम उस राज्य की सड़कों का विश्लेषण करने वाले हैं. जिसे एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाता है. उत्तर प्रदेश ने सोमवार को अपने एक्सप्रेसवे नेटवर्क में एक और मील का पत्थर जोड़ लिया है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में छठा एक्सप्रेसवे जनता को सौंप दिया है. ऐसे में आपको यह भी जानना चाहिए कि यूपी में बना नया एक्सप्रेसवे, देश के बाकी एक्सप्रेसवे से अलग क्यों है. इस एक्सप्रेसवे से जनता का कितना समय और पैसा बचेगा. कितने लीटर पेट्रोल की बचत होगी. हमारे इस विश्लेषण में आपको ये भी पता चलेगा कि एक्सप्रेसवे के मामले में अकेले यूपी दुनिया के कई देशों से कितना आगे निकल गया है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया. कल से इस एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा.
63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की लागत करीब 4700 करोड़ रुपये है. इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ पाएंगी. ये देश का पहला बैरियर लेस एक्सप्रेस वे है. यानी यहां टोल कटवाने के लिए आपको बैरियर के सामने नहीं रुकना होगा. एक्सप्रेसवे पर लगे AI से लैस कैमरे खुद ब खुद नंबर प्लेट स्कैन कर के टोल काट लेंगे.
इस एक्सप्रेसवे की एक खास बात ये है कि ये भारत का पहला 'मशीन गाइडेड हाईवे है. आपको यहां ये भी जानना चाहिए कि मशीन गाइडेड तकनीक है क्या. और इस तकनीक से बना एक्सप्रेसवे बाकियों से बेहतर क्यों होता है.
इस तकनीक में निर्माण में लगी भारी मशीनों जैसे ग्रेडर और बुलडोजर, को सीधे सैटेलाइट, GPS और 3D कंप्यूटर मॉडल से जोड़ दिया जाता है.
मशीन में लगे सेंसर खुद तय करते हैं कि सड़क की ढलान कितनी होगी, मिट्टी को कितना काटना है और सतह को कितना समतल करना है.
इसमें इंसानी गलती की गुंजाइश लगभग शून्य हो जाती है.
इससे सड़क शीशे जैसी चिकनी बनती है, निर्माण सामग्री की बर्बादी नहीं होती और काम की रफ्तार दोगुनी हो जाती है.
अभी तक इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में ही किया जाता है.
देश के पहले मशीन गाइडेड हाईवे पर सफर कैसा होने वाला है आपको उसकी एक झलक देखनी चाहिए..
ये एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तर प्रदेश के दो शहरों को जोड़ ही नहीं रहा है. बल्कि इसने लखनऊ और कानपुर की दूरी को भी कम किया है.
पहले लखनऊ और कानपुर के लिए NH-27 का उपयोग किया जाता था. जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर थी. लेकिन नया एक्सप्रेस वे बनने से ये दूरी घटकर 63 किलोमीटर हो गई है.
पहले ट्रैफिक की वजह से 2 से 3 घंटे का समय लगता था. लेकिन नए एक्सप्रेसवे के बाद यह सफर 30 से 45 मिनट का रह गया है.
नया एक्सप्रेसवे बन जाने से रोजाना करीब 1 लाख 20 हजार लीटर ईंधन की बचत होगी. यानी लगभग सवा सौ करोड़ रुपये की बचत होगी.
हर दिन 300 मीट्रिक टन कम कार्बन उत्सर्जन होगा.
उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है. उसे आपको कुछ आंकड़ों के जरिये भी समझना चाहिए.
2017 से पहले यूपी में सिर्फ 3 मुख्य एक्सप्रेसवे हुआ करते थे.
नौ सालों में यूपी में 6 नए एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और 7 नए एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है.
2026 के अंत तक यूपी में भारत का सबसे बड़ा 2700 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नेटवर्क होगा.
यूपी में एक्सप्रेसवे बनने की जो मौजूदा रफ्तार है वो कितनी तेज है, इसका अंदाजा आप दुनिया के कुछ देशों के साथ तुलना करके लगा सकते हैं.
यूपी में इस वक्त औसतन 500 किमी एक्सप्रेसवे हर साल बन रहा है. वहीं ब्रिटेन सिर्फ 90 किमी एक्सप्रेसवे बनाता है. फ्रांस का स्कोर है 168 तो जापान का 160. वहीं तुर्किये में सालाना 120 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनते हैं.
पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश तो अपनी आजादी से लेकर आज तक इतना एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए. जितना अकेले उत्तर प्रदेश में है.
अच्छी सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास को निर्धारित कर रही है और उत्तर प्रदेश में जिस रफ्तार से एक्सप्रेसवे नेटवर्क कागजों से उतरकर जमीन पर उतर रहा है. उसी रफ्तार से राज्य का विकास भी हो रहा है.