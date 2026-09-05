/डॉ. दिनेश शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी! UP के पूर्व डिप्टी CM बनाए गए अंडमान-निकोबार के नए उपराज्यपाल

उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी है. उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल बनाया गया है. दिनेश शर्मा फिलहाल सितंबर 2023 से राज्यसभा के सदस्य हैं. अब पार्टी की ओर से उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. दिनेश शर्मा ने साल 2017 से 2022 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया है. शनिवार, 5 सितंबर की रात राष्ट्रपति भवन से उन्हें उपराज्यपाल बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई. आधिकारिक आदेश के अनुसार, डॉ. दिनेश शर्मा की नियुक्ति उनके पद का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी. इसके साथ ही वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे.
दिनेश शर्मा योगी आदित्यनाथ की सरकार में यूपी के डिप्टी सीएम रहे हैं. इससे पहले वे दो बार लखनऊ के मेयर भी रह चुके हैं. साल 2006 में उन्होंने पहली बार लखनऊ के मेयर की जिम्मेदारी संभाली थी. राजनीति में सक्रिय रहने के साथ दिनेश शर्मा ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत कई अहम राष्ट्रीय पदों पर भी काम किया है. पार्टी संगठन में उनकी भूमिका लंबे समय तक महत्वपूर्ण रही है.
दिनेश शर्मा का जन्म 12 जनवरी 1964 को हुआ था. राजनीति में आने से पहले वे लखनऊ विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग में प्रोफेसर थे. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी, एमकॉम और डीपीए की डिग्री हासिल की है. कॉमर्स के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा है. उन्होंने कई किताबें और रिसर्च पेपर लिखे हैं. यानी राजनीति में आने से पहले उनका अकादमिक क्षेत्र से भी मजबूत जुड़ाव रहा.
दिनेश शर्मा के राजनीतिक करियर की शुरुआत आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई. इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश राज्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली. युवा मोर्चा में काम करने के दौरान उन्होंने संगठन में अपनी पहचान बनाई और बीजेपी की युवा लीडरशिप में जगह बनाई. उनके राजनीतिक टैलेंट को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पहचाना था.
दिनेश शर्मा साल 2006 में पहली बार लखनऊ के मेयर बने. इसके बाद साल 2012 में उन्होंने फिर मेयर का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. इस तरह लगातार दो बार लखनऊ के मेयर रहकर उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की. साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई. इसके बाद 19 मार्च 2017 को उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया गया. डिप्टी सीएम रहते हुए दिनेश शर्मा ने कई विभागों की अहम जिम्मेदारियां संभालीं. अब अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल के तौर पर उनके राजनीतिक और प्रशासनिक सफर में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है.