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मौका था गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का, पीएम मोदी ने दौड़ा दी सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस'

पीएम सिक्किम में फुटबॉल खेले, तो कहा गया कि बंगाल को साध रहे हैं. वोटिंग के दर्शन वाराणसी में भोलेनाथ के दर्शन किए, फिर हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद विपक्ष को कोसते हुए गुजरात से लेकर बंगाल चुनाव तक की चर्चा छेड़ दी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 29, 2026, 01:25 PM IST
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मौका था गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का, पीएम मोदी ने दौड़ा दी सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस'

प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बनारस से होते हुए हरदोई पहुंचे थे. मौका था गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का. सपा और कांग्रेस को कोसते हुए पीएम ने सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस' दौड़ा दी. असल में, आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है. पीएम ने उसका जिक्र करते हुए कहा कि आज लोकतंत्र के उत्सव का भी एक अहम दिन है. बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं, उससे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है. पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है, लंबी-लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. 

पीएम यहीं नहीं रुके. देश के एक छोर से बंगाल का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार मतदान हो रहा है. लोग भयमुक्त होकर वोट दे रहे हैं. यह देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है. मैं बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है और बड़ी संख्या में मतदान कर रही है. 

आगे पीएम ने बिहार की बात की. बोले- कुछ समय पहले, जब बिहार में चुनाव हुए तो भाजपा-एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, एक इतिहास रच दिया था. पीएम बिहार से आगे गुजरात भी पहुंचे. 

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गुजरात निकाय की चर्चा

रैली में उन्होंने गुजरात निकाय चुनाव की चर्चा छेड़ दी. पीएम ने कहा कि अभी कल ही गुजरात में महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, तहसील पंचायत... इन सबके चुनाव के नतीजे आए हैं. 80 से 85 प्रतिशत नगरपालिका और पंचायतें भाजपा ने जीत ली हैं. मुझे विश्वास है कि इन पांच राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है. 4 मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे. देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे.

आप लोग देख रहे हैं...

पीएम ने आगे कहा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया कैसे युद्ध, अशांति और अस्थिरता में फंसी हुई है. दुनिया के बड़े-बड़े देशों की हालत खराब है, लेकिन भारत विकास के रास्ते पर उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. भारत के दुश्मनों को यह पसंद नहीं आ रहा है. भीतर बैठे कुछ लोग सत्ता की भूख में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं. फिर भी हम न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि विकास के नए-नए कीर्तिमान भी गढ़ रहे हैं. हम आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं. हम आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं. गंगा एक्सप्रेस-वे इसी दिशा में एक बड़ा कदम है.

सपा और कांग्रेस को कोसा

पीएम ने कहा कि सपा विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है. बीते दिनों एक बार फिर देश ने कांग्रेस और सपा का नारी विरोधी चेहरा देखा है. केंद्र की एनडीए सरकार नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी, अगर यह संशोधन पास हो जाता तो 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलता. बड़ी संख्या में महिलाएं चुनकर लखनऊ और दिल्ली पहुंचतीं, वो भी किसी अन्य वर्ग की सीटें कम हुए बिना, लेकिन सपा ने इस संशोधन के खिलाफ वोट किया.

गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में क्या बोले पीएम

मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेस-वे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है. इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं. मैं यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेस-वे की बधाई देता हूं. जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता यह एक्सप्रेस-वे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा. 

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About the Author
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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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