CM के काफिले में 50 प्रतिशत की कटौती, मंत्री नहीं करेंगे पायलटिंग...पीएम की अपील के बाद किन-किन राज्यों जारी हुए निर्देश?

PM Modi Appeal: पीएम मोदी ने देशवासियों से दो बार तेल बचाने की अपील की, जिसके बाद कई राज्यों में इसका अमल भी होने लगा, यूपी, मध्य प्रदेश और बंगाल सहित कई राज्यों ने कड़े निर्देश जारी किए हैं, जानिए कहां पर क्या निर्देश दिए गए हैं.
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PM Modi Appeal: वैश्विक उथल-पुथल के बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से 2 बार तेल बचाने की अपील की और वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया है. साथ ही लोगों को साल तक सोने के गहनों की खरीदारी से बचने की अपील की है. पीएम मोदी कि इस अपील के बाद कई राज्यों में इसका अमल भी होने लगा, यूपी, मध्य प्रदेश और बंगाल सहित कई राज्यों ने कड़े निर्देश जारी किए हैं, वीआईपी काफिले में 50% तक की कटौती की गई है. जानिए कहां पर क्या निर्देश दिए गए हैं.
पीएम मोदी की अपील के बाद यूपी सरकार ने लोगों से पीएम मोदी की अपील को ध्यान देने की अपील की है, साथ ही कहा है कि फ्यूल का इस्तेमाल कम करें और गैर-जरूरी सोना खरीदने से बचें, मुख्यमंत्री ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री, मंत्रियों और दूसरे बड़े लोगों के गाड़ियों के काफिले में 50% की कमी करने का निर्देश दिया गया, मुख्यमंत्री ने 'वर्क-फ्रॉम-होम' कल्चर को प्राथमिकता देने की अपील की.
सीएम ने ने PNG, मेट्रो सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर खास जोर दिया, इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकारी मीटिंग, सेमिनार और ऐसे ही इवेंट वर्चुअली आयोजित करने के महत्व पर जोर दिया. साथ ही सांसद-विधायक एक दिन बस-मेट्रो से चलेंगे.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मध्यप्रदेश राष्ट्रहित में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए संकल्पित है. आगामी आदेश तक मुख्यमंत्री के कारकेड में 13 वाहनों के स्थान पर सिर्फ 8 वाहन रहेंगे, मुख्यमंत्री के भ्रमण के समय कोई वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी, सभी मंत्रिगण यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का प्रयोग करेंगे, नव नियुक्त निगम-मंडल के पदाधिकारी सादगी से कार्यभार ग्रहण करें और कोई वाहन रैली इसमें नहीं रहेगी.
जिसके बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भोपाल के शिवाजी नगर स्थित अपने सरकारी आवास से ई स्कूटी के जरिए पंचानन भवन पहुंचे. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल भी करीब 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर हाई कोर्ट पहुंचे.
पीएम मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सचिवों के साथ बैठक के बाद गैर-जरूरी सरकारी खर्चों में कटौती करने और राज्य के हित में ईंधन बचाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं.
पीएम मोदी की अपील के बाद केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के बाद गुजरात के मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया और मंत्री कांति अमृतिया भी पुलिस पायलटिंग वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इन नेताओं ने साफ किया है कि जब तक ईंधन की कीमतों और उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी, वे अतिरिक्त सुरक्षा या पायलट वाहनों के बिना यात्रा करेंगे.
इस फैसले से न केवल ईंधन की भारी बचत होगी, बल्कि सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा. 'ईंधन बचाओ, देश बचाओ' के संकल्प के साथ अब गुजरात के ये प्रमुख नेता बिना पायलट वाहन के सड़कों पर नजर आएंगे.
जबकि राज्यपाल ने घोषणा करते हुए कहा है कि पेट्रोलियम स्थिति सामान्य होने तक वे किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम के लिए हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे. इसके बजाय वे ट्रेन, राज्य परिवहन बस और अन्य सार्वजनिक साधनों से यात्रा करेंगे.
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अपील करते हुए कहा है कि सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के अधिकारी आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वाहनों का उपयोग करें. जिसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली मेट्रो में INA से कड़कड़डूमा कोर्ट तक सफर किया, फिर मेट्रो स्टेशन से सूरजमल विहार में स्थित 'CM श्री स्कूल' तक जाने के लिए ई-रिक्शा लिया. इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी अपील के बाद कई तरह के निर्देश दिए गए हैं.
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