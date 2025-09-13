उत्तर प्रदेश के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-यूपी-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!

DNA Analysis: यूपी के सीतापुर से सांसद राकेश राठौर ने एक अधिकारी को धमकी दी. BDO फोन पर गिड़गिड़ाता रहा और सांसद उसे धमकाते रहे. मित्रों, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के एक डिप्टी सीएम ने महिला आईपीएस को धमकाया था.
DNA Analysis: भारत स्वदेशी राफेल उड़ाने की तैयारी में जुटा है तो हमारे देश में कुछ नेता धमकियों की मिसाइल उड़ा रहे हैं. पिछले 24 घंटे से उत्तर प्रदेश के एक सांसद की धमकी चर्चा में है. संविधान में ये स्पष्ट है कि नेता और अधिकारी कैसे दोनों एक-दूसरे से परस्पर संवाद और सहयोग करेंगे. एक दायरे में रहकर लोककल्याण का काम करेंगे मगर पिछले कुछ समय से दोनों के बीच संवाद में बहुत अधिक कड़वाहट आई है कई बार कर्तव्य और अधिकार के बीच की लक्ष्मण रेखा मिटती हुई दिखती है. जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों एक-दूसरे को नीचा दिखाने में रत्तीभर भी कसर नहीं छोड़ते हैं.
यूपी के सीतापुर से सांसद राकेश राठौर ने, एक अधिकारी को धमकी दी. BDO फोन पर गिड़गिड़ाता रहा और सांसद उसे धमकाते रहे. मित्रों, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के एक डिप्टी सीएम ने महिला आईपीएस को धमकाया था. उससे पहले मध्यप्रदेश में विधायक और कलेक्टर भिड़ गए थे. बिहार में भी एक विधायक ने पंचायत सचिव को धमकी दी थी. कुल मिलाकर नेता और अफसर का झगड़ा राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वदलीय समस्या बन चुका है. प्रश्न है कि नेता बनाम अधिकारी की लड़ाई क्यों बढ़ती जा रही है? आज हम इनके कारणों का विश्लेषण करेंगे लेकिन उससे पहले जानिए कि कि सीतापुर के सांसद ने BDO को धमकाया क्यों?
मित्रो, कुछ गांवों के प्रधान मनरेगा के भुगतान कराने को लेकर खैराबाद ब्लॉक पर पहुंचे. वहां पर बीडीओ नहीं मिले उन्होंने ब्लॉक के गेट पर ताला लगा दिया. प्रधानों ने सांसद राकेश राठौर को फोन कर बीडीओ की शिकायत की थोड़ी देर बाद राकेश राठौर पूरे लाव-लश्कर के साथ ब्लॉक पर पहुंचे. ताला खुलवाया और फिर वहीं से BDO को फोन लगाया. सांसद राकेश राठौर ने भ्रष्टाचार को आधार बनाकर BDO की जमकर फटकार लगाई BDO क्षमा याचना करता रहा, मगर सांसद उसे बुखार लाने की धमकी देते रहे.
राकेश राठौर जनप्रतिनिधि हैं उन्हें BDO से बातचीत करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वो एक अधिकारी से बात कर रहे हैं. बोलने की शैली संयमित रहनी चाहिए थी मगर ऐसा नहीं था उनके शब्दों में धमकी की मात्रा अधिक थी मित्रो, BDO को धमाकने वाले सांसद राकेश राठौर के बारे में भी जान लीजिए. राकेश राठौर कांग्रेस के सासंद हैं. पहले बीएसपी और बीजेपी में भी रह चुके हैं. बलात्कार के आरोप में जेल जा चुके हैं रेप केस में भी राकेश रठौर पर महिला को धमकी देने का आरोप लगा था. इस बार BDO को धमकी दी हालांकि सांसद की नाराजगी इस बात से बहुत ज्यादा है कि BDO उनका फोन नहीं उठाता है.
उत्तर प्रदेश में ही कई ऐसे मामले आ चुके हैं, जब नेता और अफसर भिड़ गए. कुछ दिनों पहले बांदा के विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी ने एसडीएम से बदसलूकी की थी. एसडीएम को नौकरी सीखाने की धमकी दी थी. देवरिया में बीजेपी विधायक दीपक मिश्रा और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी. अलीगढ़ के विधायक मुक्ता राजा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीरज त्यागी पर गंभीर आरोप लगाए थे. पिछले दिनों यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का विवाद दिल्ली तक पहुंच गया था. हालांकि नेता और अधिकारियों का झगड़ा सिर्फ यूपी में नहीं है. पिछले दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पावर ने एक महिला आईपीएस को फोन पर कार्रवाई रोकने के लिए धमकी दी थी.
मित्रो, अब ये भी समझिए कि नेता और अधिकारी के बीच में ये झगड़ा क्यों होता है? दरअसल जनप्रतिनिधि जनता को जवाबदेह होते हैं, जबकि अधिकारी संविधान, कानून और सेवा नियमों के प्रति जवाबदेह होते हैं. नेता, जनता को सीधी सेवा और तुरंत परिणाम दिखाना चाहते हैं, जबकि अधिकारी नियम, प्रक्रिया और दीर्घकालिक नीति के हिसाब से काम करते हैं. कई जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि उनके हिसाब से अफसर उनके इलाके में रहे, जबकि अधिकारी इस पर नियम/सीनियरिटी के आधार पर चलते हैं. अहंकार और शक्ति के अलावा भ्रष्टाचार और ईमानदारी भी कई बार लड़ाई की वजह बन जाती है. ये सही है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही होती है उन्हें जनता से जुड़े काम और समस्याओं के समाधान के लिए अफसरों से बात करनी पड़ती है.
इसी बातचीत के दौरान अपनी सर्वोच्चता दिखाने के लिए कुछ नेता कई बार अफसरों को धमकाते हैं. उस पर दबाव बनाते हैं हालांकि ये कानून अपराध है सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में स्पष्ट किया था कि स्पीकर की अनुमति के बिना भी सांसद, विधायकों पर FIR दर्ज हो सकती है. भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में नेताओं पर केस दर्ज हो सकता है. सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा पहुंचाने या धमकी देने का केस दर्ज हो सकता है लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग का मामला बन सकता है आपराधिक बल से चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी देना और गंभीर चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया जा सकता है. भारतीय न्याय संहिता की ये जितनी भी धाराएं हैं, उसमें किसी भी आरोपी जनप्रतिनिधि को 3 महीने से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.इसके अलावा जुर्माना भी लग सकता है.
ऐसा कई बार हो भी चुका है मित्रो, आपको याद होगा कि 2018 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तत्कालीन विधायक प्रकाश जवराल को मुख्यसचिव से हाथापाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 2019 में YSR कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट डायरेक्टर और सुरक्षा अधिकारियों से बदसलूकी की थी, जिसमें केस दर्ज हुआ था. ऐसे कई मामले हैं, जब अधिकारियों को धमकाना, जनप्रतिनिधियों को भारी पड़ा है. ऐसा सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं, बल्कि राजनीतिक और नैतिक तौर भी नुकसानदेह साबित हुआ है मगर जनता के सामने अपना रौब दिखाने के लिए, अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए अक्सर नेता, वही गलती कर बैठते हैं, जो इस बार सीतापुर के सांसद राकेश राठौर ने किया है.
