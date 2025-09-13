उत्तर प्रदेश के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-यूपी-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Advertisement
trendingNow12921037
Hindi Newsदेश

उत्तर प्रदेश के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-यूपी-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!

DNA Analysis: यूपी के सीतापुर से सांसद राकेश राठौर ने एक अधिकारी को धमकी दी. BDO फोन पर गिड़गिड़ाता रहा और सांसद उसे धमकाते रहे. मित्रों, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के एक डिप्टी सीएम ने महिला आईपीएस को धमकाया था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 13, 2025, 11:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उत्तर प्रदेश के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-यूपी-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!

DNA Analysis: भारत स्वदेशी राफेल उड़ाने की तैयारी में जुटा है तो हमारे देश में कुछ नेता धमकियों की मिसाइल उड़ा रहे हैं. पिछले 24 घंटे से उत्तर प्रदेश के एक सांसद की धमकी चर्चा में है. संविधान में ये स्पष्ट है कि नेता और अधिकारी कैसे दोनों एक-दूसरे से परस्पर संवाद और सहयोग करेंगे. एक दायरे में रहकर लोककल्याण का काम करेंगे मगर पिछले कुछ समय से दोनों के बीच संवाद में बहुत अधिक कड़वाहट आई है कई बार कर्तव्य और अधिकार के बीच की लक्ष्मण रेखा मिटती हुई दिखती है. जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों एक-दूसरे को नीचा दिखाने में रत्तीभर भी कसर नहीं छोड़ते हैं.

यूपी के सीतापुर से सांसद राकेश राठौर ने, एक अधिकारी को धमकी दी. BDO फोन पर गिड़गिड़ाता रहा और सांसद उसे धमकाते रहे. मित्रों, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के एक डिप्टी सीएम ने महिला आईपीएस को धमकाया था. उससे पहले मध्यप्रदेश में विधायक और कलेक्टर भिड़ गए थे. बिहार में भी एक विधायक ने पंचायत सचिव को धमकी दी थी. कुल मिलाकर नेता और अफसर का झगड़ा राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वदलीय समस्या बन चुका है. प्रश्न है कि नेता बनाम अधिकारी की लड़ाई क्यों बढ़ती जा रही है? आज हम इनके कारणों का विश्लेषण करेंगे लेकिन उससे पहले जानिए कि कि सीतापुर के सांसद ने BDO को धमकाया क्यों?

 

Add Zee News as a Preferred Source

मित्रो, कुछ गांवों के प्रधान मनरेगा के भुगतान कराने को लेकर खैराबाद ब्लॉक पर पहुंचे. वहां पर बीडीओ नहीं मिले उन्होंने ब्लॉक के गेट पर ताला लगा दिया. प्रधानों ने सांसद राकेश राठौर को फोन कर बीडीओ की शिकायत की थोड़ी देर बाद राकेश राठौर पूरे लाव-लश्कर के साथ ब्लॉक पर पहुंचे. ताला खुलवाया और फिर वहीं से BDO को फोन लगाया. सांसद राकेश राठौर ने भ्रष्टाचार को आधार बनाकर BDO की जमकर फटकार लगाई BDO क्षमा याचना करता रहा, मगर सांसद उसे बुखार लाने की धमकी देते रहे.

राकेश राठौर जनप्रतिनिधि हैं उन्हें BDO से बातचीत करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वो एक अधिकारी से बात कर रहे हैं. बोलने की शैली संयमित रहनी चाहिए थी मगर ऐसा नहीं था उनके शब्दों में धमकी की मात्रा अधिक थी मित्रो, BDO को धमाकने वाले सांसद राकेश राठौर के बारे में भी जान लीजिए. राकेश राठौर कांग्रेस के सासंद हैं. पहले बीएसपी और बीजेपी में भी रह चुके हैं. बलात्कार के आरोप में जेल जा चुके हैं रेप केस में भी राकेश रठौर पर महिला को धमकी देने का आरोप लगा था. इस बार BDO को धमकी दी हालांकि सांसद की नाराजगी इस बात से बहुत ज्यादा है कि BDO उनका फोन नहीं उठाता है.

उत्तर प्रदेश में ही कई ऐसे मामले आ चुके हैं, जब नेता और अफसर भिड़ गए. कुछ दिनों पहले बांदा के विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी ने एसडीएम से बदसलूकी की थी. एसडीएम को नौकरी सीखाने की धमकी दी थी. देवरिया में बीजेपी विधायक दीपक मिश्रा और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी. अलीगढ़ के विधायक मुक्ता राजा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीरज त्यागी पर गंभीर आरोप लगाए थे. पिछले दिनों यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का विवाद दिल्ली तक पहुंच गया था. हालांकि नेता और अधिकारियों का झगड़ा सिर्फ यूपी में नहीं है. पिछले दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पावर ने एक महिला आईपीएस को फोन पर कार्रवाई रोकने के लिए धमकी दी थी.

मित्रो, अब ये भी समझिए कि नेता और अधिकारी के बीच में ये झगड़ा क्यों होता है? दरअसल जनप्रतिनिधि जनता को जवाबदेह होते हैं, जबकि अधिकारी संविधान, कानून और सेवा नियमों के प्रति जवाबदेह होते हैं. नेता, जनता को सीधी सेवा और तुरंत परिणाम दिखाना चाहते हैं, जबकि अधिकारी नियम, प्रक्रिया और दीर्घकालिक नीति के हिसाब से काम करते हैं. कई जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि उनके हिसाब से अफसर उनके इलाके में रहे, जबकि अधिकारी इस पर नियम/सीनियरिटी के आधार पर चलते हैं. अहंकार और शक्ति के अलावा भ्रष्टाचार और ईमानदारी भी कई बार लड़ाई की वजह बन जाती है. ये सही है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही होती है उन्हें जनता से जुड़े काम और समस्याओं के समाधान के लिए अफसरों से बात करनी पड़ती है.

इसी बातचीत के दौरान अपनी सर्वोच्चता दिखाने के लिए कुछ नेता कई बार अफसरों को धमकाते हैं. उस पर दबाव बनाते हैं हालांकि ये कानून अपराध है सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में स्पष्ट किया था कि स्पीकर की अनुमति के बिना भी सांसद, विधायकों पर FIR दर्ज हो सकती है. भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में नेताओं पर केस दर्ज हो सकता है. सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा पहुंचाने या धमकी देने का केस दर्ज हो सकता है लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग का मामला बन सकता है आपराधिक बल से चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी देना और गंभीर चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया जा सकता है. भारतीय न्याय संहिता की ये जितनी भी धाराएं हैं, उसमें किसी भी आरोपी जनप्रतिनिधि को 3 महीने से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.इसके अलावा जुर्माना भी लग सकता है.

ऐसा कई बार हो भी चुका है मित्रो, आपको याद होगा कि 2018 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तत्कालीन विधायक प्रकाश जवराल को मुख्यसचिव से हाथापाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 2019 में YSR कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट डायरेक्टर और सुरक्षा अधिकारियों से बदसलूकी की थी, जिसमें केस दर्ज हुआ था. ऐसे कई मामले हैं, जब अधिकारियों को धमकाना, जनप्रतिनिधियों को भारी पड़ा है. ऐसा सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं, बल्कि राजनीतिक और नैतिक तौर भी नुकसानदेह साबित हुआ है मगर जनता के सामने अपना रौब दिखाने के लिए, अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए अक्सर नेता, वही गलती कर बैठते हैं, जो इस बार सीतापुर के सांसद राकेश राठौर ने किया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysis

Trending news

UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
Punjab news in hindi
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
;