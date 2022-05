Monkeypox: मंकीपॉक्स को लेकर UP ने जारी किया अलर्ट, ऐसे लोगों के लिए आइसोलेशन जरूरी

UP on alert over monkeypox cases: मंकीपॉक्स का खतरा दुनियाभर में बढ़ता जा रहा है. भारत में 22 मई तक इसका कोई मरीज नहीं मिला था, लेकिन सरकार इसे लेकर अलर्ट मोड पर है. इसी क्रम में यूपी सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए संबंधित विभागों को एडवाइजरी जारी की है.