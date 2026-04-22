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Hindi Newsदेशयूपी की PAC बंगाल में तैनात, उधर इत्र की खुशबू पर चुनाव आयोग ने क्यों दे दी चेतावनी?

यूपी की PAC बंगाल में तैनात, उधर इत्र की खुशबू पर चुनाव आयोग ने क्यों दे दी चेतावनी?

पश्चिम बंगाल की 'मैंगो सिटी' मालदा में योगी की पुलिस तैनात की गई है. दंगाई अपराधियों को प्रशासन का साफ मैसेज है कि हद में रहो, वरना अलग स्टाइल (यूपी वाली) में इलाज होगा. PAC ने दो टूक कहा है कि मालदा में चुनाव निष्पक्ष कराए जाएंगे. पीएसी के जवान हाथ में लाठी-डंडे, राइफल्स लिए नजर आए.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:44 PM IST
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तस्वीर- मालदा पुलिस के एक्स हैंडल से.
तस्वीर- मालदा पुलिस के एक्स हैंडल से.

पश्चिम बंगाल की 'मैंगो सिटी' मालदा में योगी की पुलिस तैनात की गई है. दंगाई अपराधियों को प्रशासन का साफ मैसेज है कि हद में रहो, वरना अलग स्टाइल (यूपी वाली) में इलाज होगा. PAC ने दो टूक कहा है कि मालदा में चुनाव निष्पक्ष कराए जाएंगे. पीएसी के जवान हाथ में लाठी-डंडे, राइफल्स लिए नजर आए. खास बात यह है कि मालदा में BSF, CRPF, ITBP के साथ- साथ यूपी और केरल की पुलिस लगाई गई है. उधर, ईवीएम बटन पर इत्र या गोंद लगाने की खबरों पर चुनाव आयोग ने सख्त मैसेज दिया है. 

मालदा जिले में हाईटेक राइफल्स के साथ 15 हजार सेंट्रल फोर्स लगाई गई है. यहां के सभी बूथों पर CRPF तैनात है. इंटरनेशल बॉर्डर पर 9 टीमों की तैनाती की गई है. 

पैरामिलिट्री फोर्स के पास लांग-रेंज वेपन है. उन्हें लाठियां भी उपलब्ध कराई गई हैं. मालदा की एसपी अनुपम सिंह ने ज़ी न्यूज को बताया कि वोटर निर्भीक होकर वोट करें. मालदा में 1500 से ज्यादा ट्रेवल मोंगर यानी आपराधिक तत्वों को चिन्हित किया है. 200 को जेल में डाल दिया गया है, बाकी अपराधी टारगेट पर हैं. उन्होंने यह भी बताया कि जिस क्षेत्र में बॉर्डर से सबसे ज्यादा फेक करेंसी आती है, ऐसे अपराधियों के परिवार पर पैनी नजर रखी जा रही है.

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ईवीएम पर इत्र लगाने का खतरा क्यों?

हां, चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बटन पर इत्र या गोंद लगाने-जैसी हरकतों को ‘छेड़छाड़’ माना जाएगा. यह एक चुनावी अपराध है. इससे पहले दावा किया गया था कि कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता यह जानने के लिए ईवीएम बटन पर इत्र लगाते हैं कि वोट उनके पक्ष में पड़ा है या नहीं. 

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है. मतदान से ठीक पहले अधिकारियों ने बताया है कि अगर किसी मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को ऐसी कोई ‘शरारत’ दिखती है, तो उसे सेक्टर अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करना होगा. 

आयोग के एक अधिकारी ने कहा, 'आयोग आपराधिक कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा और पुनर्मतदान का आदेश भी दे सकता है.' अधिकारियों ने कहा कि सभी बूथों के पीठासीन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईवीएम पर सभी प्रत्याशियों के बटन स्पष्ट रूप से दिखाई दें और किसी भी बटन पर टेप, गोंद या अन्य सामग्री न लगी हो.

उन्होंने जोर देकर कहा, 'मतपत्र इकाई के प्रत्याशी बटन पर कोई रंग, स्याही, इत्र या अन्य रसायन नहीं लगाया जा सकता, जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो.'

(इनपुट- प्रमोद शर्मा, ज़ी न्यूज रिपोर्टर)

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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