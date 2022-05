VIDEO: सिपाही को पीटकर हनक दिखा रहे थे बदमाश, UP Police ने सिखाया सबक; रोकर माफी मांगने लगे आरोपी

Bijnor Police in UP: सीएम योगी (Yogi Adityanath) के राज में यूपी पुलिस (UP Police) बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है. सड़क पर बाइक टच हो जाने पर तीन बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी को जमकर पीटा था, जिससे उसकी हालत खराब हो गई. इसके बाद यूपी पुलिस ने तीनों बदमाशों को ढूंढकर ऐसा इलाज कर दिया है कि वे शायद ही इसे भूल पाएंगे.

3 मई को ड्यूटी कर रहे था सिपाही

यूपी पुलिस (UP Police) के मुताबिक बिजनौर जिले (Bijnor) में तैनात सिपाही सतेंद्र कुमार 3 मई को ईद की ड्यूटी खत्म होने के बाद अपनी बाइक पर बुढनपुरा से थाना स्योहारा की ओर जा रहे थे. तभी रास्ते में किसी वाहन को बचाते समय उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और वहां दूसरी बाइक से गुजर रहे फैजान नाम के युवक से जा टकराई. फैजान के साथ बाइक पर उसके 2 दोस्त मोहम्मद साद और वसीम भी थे.

बाइक टच हो जाने पर बदमाशों ने जमकर पीटा

आरोप है कि फैजान ने सिपाही की बाइक रुकवाई और इसके बाद तीनों ने लात-घूंसों से सतेंद्र को खूब मारा. इस मारपीट से सिपाही का सिर फट गया और पेट में गंभीर चोट आई. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. तब तक तीनों बदमाश वहां से फरार हो चुके थे.

सिपाही की हालत देख साथी पुलिसकर्मियों में रोष

इसके बाद पुलिस (Bijnor Police) ने सिपाही सतेंद्र को घायल हालत में बिजनौर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर स्थिति गंभीर होने की वजह से उन्हें मुरादाबाद के अस्पताल रैफर कर दिया गया. सिपाही की बेरहमी से हुई पिटाई ने साथी पुलिसकर्मियों ने रोष पैदा कर दिया.

तीनों बदमाशों को ढूंढकर की गई जमकर 'पूछताछ'

इसके बाद बाइक नंबर के आधार पर आरोपी बदमाशों की खोजबीन की गई. पता चला कि फैजान बिजनौर के नई बस्ती इलाके में रहता है. वहीं मोहम्मद साद पटवारियान मोहल्ले और वसीम नई बस्ती मोहल्ले में रहता है. पुलिस ने तीनों बदमाशों को उठा लिया और इसके बाद उनसे ढंग से 'पूछताछ' की गई.

बिजनौर पुलिस (Bijnor Police) के मुताबिक तीनों बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, जानलेव हमला और सरकारी कार्यों में बाधा डालने समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है.

कोर्ट जाते हुए रो रहे थे बदमाश

थाने में 'पूछताछ' के बाद जब पुलिस तीनों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी तो तीनों बदमाश रो रहे थे और उनके मुंह सूजे हुए थे. एक बदमाश तो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था. उसे पुलिसकर्मी सहारा देकर ले जा रहे थे.

